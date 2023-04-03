【為母則強】丈夫末期肺癌離世遺3名女兒　堅强妻學劏魚接手攤檔獨扛家計

▲ 丈夫末期肺癌離世遺3名女兒，遺孀學劏魚接手攤檔獨扛家計。

丈夫5年因末期肺癌病逝，新加坡一名媽媽年僅29歲便守寡，為了扛起家計，她接手亡夫的魚湯攤檔，硬起頭皮學劏魚、煲湯，養育3名女兒和照顧患上肝癌的家翁。

最新影片：

據馬來西亞《中國報》報道，現年34歲的阿煙來自越南，2008年，19歲的她為尋找工作機會來到新加坡，通過朋友結識丈夫，兩人很快墮入愛河，共諧連理。可惜天意弄人，丈夫於2018年10月確診末期肺癌，短短半年內便離世，當時阿煙才29歲。

丈夫去世1個月後，由於失去收入來源，阿煙決定接手丈夫的魚湯攤檔，獨自扛起家計，養育3名女兒。她說，「母親在越南當過小販，我曾去幫忙，有點經驗，嫁來新加坡後，我也到丈夫的魚湯攤幫忙但經營整個攤位，必須從頭開始摸索」。

▲ 阿煙5年前接手亡夫的攤檔。（《中國報》圖片）

阿煙透露，之前在攤檔幫忙時，丈夫不讓她做辛苦的工作，因此她從來沒處理過生魚，

我開檔當天才第一次要切生魚，魚放在砧板上都不知道怎麼下手，一開始，切割魚肉、處理魚鱗跟內臟等，我都一竅不通。

阿煙硬著頭皮，回想著丈夫處理生魚的手法，才慢慢上手，她又使用丈夫生前的烹調手法，熟客們都會來支持。現時她每天早上11點開檔，一直到晚上8點，周末休息。

▲ 二人育有3名女兒。（《中國報》圖片）

阿煙的3個女兒，最細的才8歲，都非常體諒她的辛苦，讓她十分欣慰。她指大女、二女每逢假期或放學有空時，都會來攤檔幫忙，例如打包食物、給顧客點餐等，「至於8歲女兒，我只讓她做輕鬆的活，擔心她被燙傷」。

阿煙說，丈夫去世後幾年，家翁體檢時也確診肝癌，幸好及時發現，去年已切除腫瘤，如今已康復。她又憶述，丈夫剛去世時，親友們都鼎力相助，才能捱過艱苦時期。如今生活已走上正軌，兩年前她聘請了家傭，幫忙照顧家翁和孩子們。

肺癌為本港頭號癌症殺手

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣7月公布一項研究結果，指出下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高。不過若下廚期間開抽油煙機，風險最多可降至63%。另外，常用豬油煮食，比起使用植物油的，患肺癌風險增加92%。

肺癌症狀

衞生防護中心指，早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣