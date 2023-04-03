【過勞肥】工作愈忙愈肥有5大原因　醫生曝6種食物不能出現在辦公枱

▲ 工作愈忙愈肥有5大原因，醫生曝6種食物不能出現在辦公枱。

不少打工仔認為自己每日努力工作，有時更忙到吃了這一餐顧不上下一餐，感覺自己耗盡了熱能，但體重反而不下降，還愈忙愈胖。中醫內科博士李淳廉分享，正是因為工作太努力，才導致愈忙愈胖。為此，她分享了工作上5大致肥原因，以及為避免肥胖的6種不能出現在辦公桌上的零食。

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以下為授權轉載全文：

很在意自己體重的人一定會發現，每天都是起床時的體重最輕，而每天傍晚拖著疲憊的身體回到家中，又累又餓，可是一站上體重計上，體重不輕反重。很多人就會懷疑，上班時經常我們忙到過餐不食、三餐不繼，忙到神經緊張，感覺自己的熱能都消耗殆盡了不是嗎？為什麼體重不降反升，難道還有越忙越胖的道理呢？

不要懷疑，你沒看錯，長胖真的不能怪你，怪你工作太努力了。就好像朋友一見面總會說的：哇～你又瘦了，倒不敢用體型來與你招呼，只說「哇你最近日子過得滋潤啊～」。我相信你一聽一定感受得到這個差別，尤其是那些整天坐在電腦前的文員們，為什麼久坐在電腦前會發胖？

曾有網站對2848人的調查顯示，有84.8%的年輕受訪者表示，工作以後體重增加，其中33.2%的人體重增加至超重，其中工作3年左右是變胖的高發期，超過1/4的人的體重比入職時候增加了5公斤。

為何越努力工作的人似乎越容易發胖？

假設，越努力工作的人，吃飯越心不在焉，因為分心而使他們在餐後的飽腹感降低。為了得出這樣的結論，英國布里斯托大學做了一項實驗，他們將44名參與者分為兩組，讓他們吃了一頓含有9種食物的午餐，他們要求一組在吃飯的時候，玩電腦遊戲，另外一組則專心吃飯。測試結果表明，在30分鍾之後，與專心吃飯的人相比，玩電腦遊戲的人吃掉的零食也更多。並且當研究人員要參與者回想一下他們的午餐都吃了些什麼，玩電腦遊戲的人要花更長、更多的時間才能想得起來。

胖，有時候也怪工作太認真

有一種人他工作從早忙到晚，周末還經常要加班，時間一長，人不但沒瘦，反而越忙越肥。

1.久坐

因為太認真，所以久坐不起。近6成上班族每天坐6個小時以上，28.75%的人每天有8個小時以上的時間都是坐著度過的。這人長時間坐著不動，很容易催生脂肪堆積和大肚腩。而據一項針對職場的員工午餐調查發現，縮短午餐時間，以便擠出時間做更多工作，便成為了造成白領普遍變胖的主要原因；還有工作壓力，也可以說是上班族長胖的頭號英雄。

2.壓力大

其主要原因是職場競爭激烈，上班族通常都承受著deadline的工作壓力，而壓力升高一方面容易導致內分泌紊亂，造成人體新陳代謝趨緩。另一方面則會導致腎上腺皮質醇指數居高不下，增加了食慾，尤其是提高對碳水化合物的需求。

3.睡眠差

同時高壓力也容易激發上班族睡眠質量差，睡眠時所分泌的瘦素就會減少，就無法正常的抑制食慾及阻礙脂肪吸收。此外，睡不好第二天就只能透過甜品、咖啡、提神飲料等等來強迫自己找回狀態，這就陷入了讓自己發胖的死循環了。所以工作壓力太大的你，就容易成為一個脂肪儲存機加強版。

4.應酬

此外，工作中還會有應酬，難免應對各種飯局，酒桌應酬的時候，吃飯加上喝酒，有時候餓一頓飽一頓，容易造成暴飲暴食。這個時候，為脂肪的生長留下了隱患，所以應酬多也是發胖的原因之一。

5.宵夜

還有些人會說，胖也是怪加班太狠了，經常加班的人往往都是工作很忙、心理壓力很大、吃飯的時間不規律。就像前面說的，其實就這幾點，足以讓你越忙越胖。

熬夜加班，對於體重控制是百害而無一利的，對於室內辦公組來說，每天加班4小時會增加0.2～0.4公斤，簡單來說，就是一周加班10個小時，女性會胖2.3公斤，男性會胖1.3公斤，而且加班的你一頓宵夜，鐵定是跑不掉的，這宵夜會誘導你身體發胖，最主要是宵夜對腸胃的傷害太大了，還會造成荷爾蒙紊亂。發胖就算了，關鍵是傷身，為了避免成為下一個胖子，並患上各種疾病，辦公桌上有一些食物一定不能放：

• 冰淇淋，冰淇淋裡面含有大量脂肪，而脂肪在胃裡面滯留的時間比其他食物都長。

• 馬鈴薯泥，馬鈴薯泥裡面加的牛奶、奶油和乳酪會讓你的胃很難受。

• 巧克力，會引起下食道括約肌的放鬆，使得胃酸回流，刺激食道及咽部。

• 油炸食品，油脂在高溫下會產生一種叫丙烯酸的物質，這種物質很難消化，其中富含油脂和高脂肪，而這2種物質堆積在胃裡就會造成疾病。

• 柑橘汁，這酸性飲料能夠刺激食道，使感受神經受到刺激，刺激的部位就會變得紅腫。

• 辛辣食物，像紅辣椒、胡椒都能刺激食道的內壁，吃完後會有種令人討厭的心痛，並且增加胃的負擔。

總而言之，吃香喝辣就是容易變胖，還有什麼會讓你分心變胖？實際上，除了邊工作邊午餐會讓你身體變胖以外，生活中還有很多你不注意的壞習慣也會讓你急速變胖。

• 有些人邊做飯，就一邊開始吃、站著吃，容易讓你進食失控，用碟或碗進食也比直接從包裝袋裡和盒中掏著吃要好，因為大的容器會使你更傾向於多吃。

• 邊喝酒邊吃東西，在party上你也許會有些緊張，於是讓雙手在大量的食物和飲料間忙來忙去，並不斷的喝酒以舒緩情緒，這酒精會降低你對無意識進食的警惕性，而你無意識進食之際，又在不知不覺間多喝了幾杯酒，惡性循環就這樣形成了。

• 邊看YouTube影片邊吃東西。

這麼多因為工作而來的肥胖因子，你是不是可以勇敢的告訴自己說，是的，我發胖就是因為工作太努力了，太忙了。

文章獲中醫內科博士李淳廉授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《越忙越胖，那些壓力肥，工作肥是真的嗎？》

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責任編輯：羅嘉欣