【不老男神】亞視一哥被封多情公子　凍齡陳庭威打拳晒肌Fit爆

▲ 「亞視一哥」陳庭威保養得宜。

Disney+不時有新劇上架，最近上架的是港劇《勝者為王》系列，包括有《勝者為王》、《勝者為王II天下無敵》及《勝者為王III王者之戰》首三季，將經典再次出現於觀眾眼前。

【亞視永恆】陳庭威與郭富城是同學 昔日亞視一哥曾與曾華倩相戀今仍未婚

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

亞視一哥快入屋

主演《勝者為王》的陳庭威為前亞視一哥，入行初期的他火速走紅，接拍過《豪門》、《我來自廣州》以及多部TVB劇，而他早年因為對多位女性高調調情而被封為「多情公子」。

【最帥展昭】逆齡何家勁領取樂悠咭 不老男神靠3招凍齡：最緊要保持童心

最新影片推介：馬國明專訪

陳庭威保養得宜

曾為一線男主角的陳庭威保養得宜，他經常於社交平台分享近況，61歲的他沒有衰老跡象，外貌依然年輕。他早前分享一段打拳影片，赤裸上身的他大晒健碩身型，Fit到爆！

鮮有在港露面的陳庭威近年北上發展，並成立了文化傳媒公司「威威世界」，負責安排及舉辦演唱會與活動等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R