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【不老男神】亞視一哥被封多情公子　凍齡陳庭威打拳晒肌Fit爆

娛樂 13:55 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「亞視一哥」陳庭威保養得宜。

Disney+不時有新劇上架，最近上架的是港劇《勝者為王》系列，包括有《勝者為王》、《勝者為王II天下無敵》及《勝者為王III王者之戰》首三季，將經典再次出現於觀眾眼前。

【亞視永恆】陳庭威與郭富城是同學　昔日亞視一哥曾與曾華倩相戀今仍未婚

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亞視一哥快入屋

主演《勝者為王》的陳庭威為前亞視一哥，入行初期的他火速走紅，接拍過《豪門》、《我來自廣州》以及多部TVB劇，而他早年因為對多位女性高調調情而被封為「多情公子」。

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陳庭威保養得宜

曾為一線男主角的陳庭威保養得宜，他經常於社交平台分享近況，61歲的他沒有衰老跡象，外貌依然年輕。他早前分享一段打拳影片，赤裸上身的他大晒健碩身型，Fit到爆！

鮮有在港露面的陳庭威近年北上發展，並成立了文化傳媒公司「威威世界」，負責安排及舉辦演唱會與活動等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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