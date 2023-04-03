【清明拜山】港爸下令細仔拜哥哥女友先人 港男質疑：未結婚先人都照顧埋

▲ 港爸下令細仔要去拜祭哥哥女友嘅先人，呢個要求好似over咗！

清明節將至，重視傳統習俗的長輩都會偕孝子賢孫，準備好祭品前往掃墓祭祖。有港男近日上網呻爆爸爸的無理要求，指爸爸下令要去拜祭哥哥女友的先人，港男認為與阿嫂唔熟，加上又未結婚，何解連她的先人都要照顧埋，他無奈說：「對啲先人嚟講我哋係陌生人，點解我都要去一齊拜？」

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該港男日前在香港討論區發帖，主題是「連阿哥女朋友啲先人我哋都要去拜…」，4月5日是清明節，他表示與家人早就完成掃墓祭祖，日前爸爸send whatsApp指星期六又要去拜山，他滿臉疑惑……

諗唔到仲有咩山好拜？咪問佢哋之前唔係拜晒啦咩？

港爸致電給他，直指上個星期已跟他說好了，要跟阿哥女朋友一齊去拜山拜祭其先人，港男毫不知情，皆因上星期爸爸與阿哥及女友吃飯，他卻沒有被邀請，

佢哋上個星期自己約咗出街食飯都冇預我，又未結婚點解連阿哥女朋友啲先人都要照顧埋，我連阿哥女朋友都唔熟點解我都要去一齊拜？對啲先人嚟講我哋係陌生人，無端端走去拜佢哋唔奇怪咩？

貼文一出，即引起熱議，不少網民都覺得樓主爸爸要求無理，阿哥女朋友的先人根本說不上是親戚，「你阿哥去拜都算，你老豆老母都要去拜係咩事」、「未見過已經唔會拜，拜咩，三九唔識七」、「結咗婚，你哋全家都唔應該拜啦！有on X老頭，你仲可以點呀？最多俾你阿哥跟阿嫂去拜，已經好俾面。依家啲人乜都拜，佛又拜，鬼又拜，佛牌又拜，公仔都拜，拜到連咩係祖先，自己姓乜都唔知，祖宗叫乜係邊都唔知。」、「關鍵在你阿爸身上，咁都得，傻架？義工都唔會咁做啦！」

有網民指就算樓主阿哥同佢女朋友結了婚，都唔關他同他的父母事，還是樓主父母太過熱情？樓主也有同感，直斥「我都覺得呀，但佢哋覺得係一家人先會去拜，未結婚，一咩家人！」

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責任編輯︰王明芳