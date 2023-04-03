【DSE2023】DSE筆試4.21開考　考評局籲考生免墮3大違規扣分位

▲ DSE筆試4.21開考，考評局籲考生免墮3大違規扣分位。（資料圖片）

中學文憑試筆試4月21日開考，香港考試及評核局提醒，考生要在DSE取得佳績，除要熟悉考試內容，懂得於考試中靈活應用所學知識外，亦要緊記考試規則，以免因違規而被扣分。

試場拍照會違規

考評局指，每年文憑試均有考生在試場「打卡」及把Barcode貼紙放上網「呃like」而被舉報，2022年DSE便有8名考生因此被扣分或降級。以下是針對這些違規行為的罰則：

考生在試場內須關掉手提電話（包括響鬧功能），並放在座椅下的當眼處。如在考試進行中被發現未有關掉電子器材，其科目成績會被扣分或降級

考生在試場內拍照、錄影或錄音、拍攝或帶走剩餘的Barcode貼紙，均會被扣分

考生如把這些照片/影片於網上公開展示，科目成績會被降級

在中國語文科及數學科考試，考評局將於約50個試場試行第二代公開考試支援系統（PESS2）。考生於相關試場完成自行簽到後，須按試場主任的指示，在開考前把手機關掉（包括響鬧功能）並放於座位下。考生亦不得擷取Barcode貼紙的屏幕截圖，違規者會被扣分，甚至降級。

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此外，考生必須於考試時間內，在答卷指定位置貼上Barcode貼紙及填上考生編號，包括：

答題簿/試題答題簿的封面及內頁

多項選擇題答題紙

補充答題紙

試題編號填清楚

考評局提醒，考生必須於考試時間內，在答題簿內頁及補充答題紙的正確試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫上「X」號。雖然考評局設有既定程序處理漏填／填錯題號的答卷，但這會阻礙閱卷過程，甚至可能令有關的答案不獲評閱。

另外，不可在答題簿／紙的同一頁作答多過一題（分題除外）。有部分科目的卷別設有多於一個部分，並需使用不同答題簿，如英國語文科卷一及卷三設有A及B1/B2部分。考生如需加紙，各部分的補充答案應寫在不同的補充答題紙上，並用試場提供的短繩綁於相應的答題簿內。

考生亦不得撕去答題簿／試題答題簿內頁，亦不可把補充答題紙／方格紙／工作紙撕開使用，否則會被扣分，或甚至被取消全部考試成績。除清楚填寫題號，考生作答時字體必須清晰，如字體過於潦草，可能會影響閱卷員理解答案。

以中文作答時，可採用合乎規範的簡體字，即中國國家語言文字工作委員會最新頒布的《通用規範漢字表》內所列的簡體字。

攜帶合規格的計算機

除中國語文科和英國語文科外，考生可使用符合規格的計算機應考其他科目。

計算機必須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤，不可設有印刷或顯示圖表／語文字句的功能或備有點陣顯示模式。

考生可帶備多一至兩部符合規格的後備計算機，但備用時須放在座位下，亦不可在計算機背面書寫，否則會被扣分，甚至取消全部考試成績。

考評局呼籲，考生如想了解更多考試規則，可參閱《考生手冊》第二章「考生應考須知」。如對考試規則仍有疑問，可瀏覽香港中學文憑常見問題或聯絡公開考試資訊中心（熱線：3628 8860）。

考生亦可下載HKDSE App了解DSE相關資訊，該局亦會透過HKDSE App向考生發送DSE的「最新消息」及重要提示，考生記得留意並開啟「允許通知」以接收提示。

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責任編輯：陳麗娜