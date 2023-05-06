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【李啟言傷勢】阿Mo頸髓神經沒明顯萎縮　李盛林坦言心情仍難平伏　

娛樂 21:41 2023/05/06

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李啟言父親李盛林牧師在事故後每周都會發出代禱信，在今晚（5月6日）發出第41封代禱信，當中首先指阿Mo受創傷頸椎以下的頸髓神經沒有明顯萎縮：

*(一）感恩*

*1.​​「醫療界朋友的鼓勵」*：

​​「醫學判斷只是人類觀察的結果，但臨床上常有想不到的效果超乎尋常判斷。」

​​*2​​「MRI初步影像」*：

​​感謝神，經過最新的電腦素描顯示，在受創傷頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮。

然後他再指：

​​*​​（二）代禱*

*​​「看風的，必不撒種；望雲的，必不收割。風從何道來，骨頭在懷孕婦人的胎中如何長成，你尚且不得知道，這樣，行萬事之神的作為，你更不得知道。」*

​​(聖經．和合本, 傳道書 11:4-5)

​​​​*1. 啟言（阿Mo)*

*​​a) 「跟進MRI 電腦素描」*

請為醫生教授們就先前的電腦素描結果作出比對判斷，並更精準地定出往後的治療重點和方向禱告。

*​​b) 「請記念身邊不幸的人」*

相對每天都有不幸事件發生，阿Mo 的事故經過了41週仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，這也是我們意想不到的。但願不單為阿Mo 禱告，也記念祝福你身邊所認識遭遇不幸的人。

同時他坦言心情仍難平伏：

*2. ​​Mo爸媽*

​​*a) 「有時心情仍難平伏」*

​​雖然踏進41週，但望著阿Mo在治療過程中所付出的努力，心中一面感恩，一面仍難平伏，特別是看到他每天付出配合治療的努力，眼裏不禁也泛出淚光來。

​​​​*b) 「坐立、起來、行路」*

​​每次阿Mo藉儀器治療的時候，站在旁邊的我總會為他處於不同位置的身體禱告，總是祈盼神能使他回復原來的自主，不靠儀器和護理的幫助，可以隨心所欲地活動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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