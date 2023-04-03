【更年期危機】40歲後性慾減退陰莖難勃起　醫生揭男性更年期4大徵狀

▲ 40歲後性慾減退陰莖難勃起，醫生揭男性更年期4大徵狀。

原來更年期不剩只是女士「專利」，男士亦會有同樣的困擾！有泌尿科醫生便表示男性的更年期雖然不如女性般，有停經的問題，但當中症狀卻是相當惱人的，包括性慾減退及陰莖難以勃起。因此，他警告男士們一旦發現身體出現以下「4大症狀」便要留意，因隨時是更年期來臨，需儘快求醫。

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泌尿科醫生戴定恩於Facebook表示，男性更年期，不如女性有如停經等明顯外在改變，因此男性更年期容易被忽略，但實際上許多男性在年約40歲的中年時期，便會經歷類似女性更年期的生理和心理變化。

以下是男性更年期的四個常見症狀：

1.性慾減退：因雄性荷爾蒙減少，因此男性更年期時，性慾通常會減退，陰莖勃起也可能變得困難。

2.精神問題：男性更年期可能引起焦慮、抑鬱、情緒不穩，因此影響生活品質與人際關係。

3.身體變化：像是體重增加、肌肉減少、骨質疏鬆等變化，還會增加罹患某些慢性疾病之風險，例如糖尿病、高血壓和心臟病等等。

4.生殖系統問題：更年期的男性恐出現前列腺肥大、勃起障礙和尿失禁等。

戴定恩醫師強調，男性更年期真實存在，而且可能會對男性的身心健康造成不良的影響。如果男士超過40歲，又正在經歷以上這些症狀，不要害怕，可儘快尋求醫生幫助以獲得最好治療。

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責任編輯：羅嘉欣