【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點

▲ 長期染髮恐致癌，醫揭染髮「最佳間隔時間」，分享染髮5大要點。

不少愛美女士都喜愛染髮，而中老年人亦會間斷將白髮染黑，但染髮一定要多加注意。醫生表示，雖短期内看不到染髮對身體的危害，但長期下來恐會致癌。因此建議降低染髮的頻率，每次染髮前後最好間隔3至6個月。

台灣皮膚科醫生曾德朋最近亦在《健康2.0》中表示，大部分染劑仍含有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或頭髮，經由皮膚吸收後，會進入血液、腎臟，最後透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質則無法被代謝，從而沾附在器官上，長期累積甚至會導致細胞病變。他提醒，若想避免最重要是減低染髮頻率，如需染髮，建議至少「間隔3至6個月」，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

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台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪曾分享一名60歲女性患者，因從20、30歲就開始，有近40年從不間斷的染髮，直到60歲時確診膀胱癌。歸醫生解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，久而久之會影響膀胱健康。

家醫科醫生王健宇則提醒，染頭髮不要接觸到頭皮，是因為這些會影響癌症的相關染料，分成水溶性和油溶性，而與泌尿系統相關的是水溶性。另外，食物色素同樣是導致膀胱癌的可能因子，建議平時盡量以原型食物為主，因為食物成分出現的幾號色素，其實都為水溶性。同時，環境荷爾蒙是醫生公認最大的問題，王醫生還提到，環境荷爾蒙難以避免，包括水質的環境荷爾蒙濃度都非常高，建議多喝水、多排尿，可以把泌尿道相關癌症機率降低。

外科醫生江坤俊為染髮提出5點建議：

1.避開深褐色跟黑色：因為深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

2.選購染髮產品含藥化粧品許可證字號

3.頭皮保護液：染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

4.多喝水：醫生表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。

5.一年染髮不超過3次：雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

7款不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣