染髮致癌｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭染髮「最佳間隔時間」 2種顏色要避染

▲ 婦人常染髮確診膀胱癌

【染髮/致癌/致癌/染髮顔色】不少人會喜愛染髮，台灣有皮膚科醫生分享個案，一名年約60歲女子染髮，從20多歲起就不間斷染髮，在60歲時確診膀胱癌。有醫生教染髮「最佳間隔時間」，並且2種顏色要避染。

台灣泌尿科醫生歸家豪早前在節目《健康2.0》分享個案，指一名60歲女患者，從20、30歲就開始，有近40年從不間斷染髮，直到60歲時確診膀胱癌。

最新影片推介：

醫生最初懷疑是長期接觸化學品所致，但女患者表示，自己只是一般工作人員，工作上並不會接觸到化學相關產品，遂推斷其患癌原因與染髮有關。歸家豪醫生解釋，染髮劑多為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，溶在尿液中，當含有化學物質的尿液長時間留在膀胱，便會致癌。

他又指出，膀胱癌與其他癌症的不同之處在於後者可以透過血液驗出，而前者較難被發現，因此不少患者都是出現血尿症狀後才求醫，但此時恐怕為時已晚。

染髮致癌｜醫生教染髮「最佳間隔時間」

台灣皮膚科醫生曾德朋亦在《健康2.0》中表示，大部分染劑仍含有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或頭髮，經由皮膚吸收後，會進入血液、腎臟，最後透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質則無法被代謝，從而沾附在器官上，長期累積甚至會導致細胞病變。他提醒，若想避免最重要是減低染髮頻率，如需染髮，建議至少「間隔3至6個月」，增加身體排泄機率，讓細胞可以進行自我修復。

染髮致癌｜醫生教染髮避開這2個顔色

此外，外科醫生江坤俊亦曾建議染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

外科醫生江坤俊為染髮提出5點建議：

避開深褐色跟黑色：因為深色染劑含有較多PPD，且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬，通常深色染劑PPD較多外，重金屬含量也比較高，因此盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少PPD及重金屬。

選購染髮產品含藥化粧品許可證字號

頭皮保護液：染頭髮時，若染劑碰到頭皮就可能被身體吸收。

多喝水：醫生表示，因為染劑的化學成分仍是經由泌尿系統代謝，所以多喝水、多排尿，有害物質就較容易排出。

一年染髮不超過3次：雖然PPD濃度經過把關變得很低，但醫生建議一年染髮還是不要超過3次，且每次間隔3個月以上。

7款不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

染髮劑注意事項

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣