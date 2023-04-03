【節日門診】16間普通科門診清明復活節應診　電話及HA Go接受預約

▲ 市民到醫管局普通科門診求醫。（陳靜儀攝）

醫院管理局今日（3日）公布，清明節（5日）及復活節（7日至10日）公眾假期期間，將有16間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人提醒市民，近期感染流感的個案有所上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。根據過往經驗，公立醫院於假期末段及假期後首個工作天均會出現顯著的求診高峰。病人亦可選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局的《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。



清明節及復活節公眾假期普通科門診服務安排：

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服務時間：

4月5日（星期三）、4月7日（星期五）及4月10日（星期一）：

上午9時至下午1時及下午二時至下午5時



4月8日（星期六）及4月9日（星期日）：

上午9時至下午1時

其中長沙灣賽馬會普通科門診診所，於4月10日（星期一）提供服務。

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責任編輯：陳麗娜