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【明星時裝】明星上法庭戰衣大檢閱　桂莉夫柏德露穿PRADA尊尼特普前妻玩心理戰

休閒消費 15:34 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

畢竟生不入官門，但若然唔好彩要上庭，究竟點樣尊重法庭同時又有個人風格呢？一眾荷里活女星示範畀大家睇。（圖片:路透社）

正所謂人靠衣裝，尤其上庭時穿得企企理理、整整齊齊，給予法官同陪審團良好印象是常識吧？不過，都唔一定萬試萬靈，今次同大家重溫荷里活女星上庭時嘅戰衣，如何優雅地不失霸氣咁示人，值得大眾效法！好似最近被捲入撞傷人案的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）、雲露娜維達（Winona Ryder）都可以話係典範！

有外國傳媒就話雲露娜維達為21世紀荷里活女星上庭嘅戰衣定下指標，話說雲露娜於2001年年尾偷咗件價值5,500美元嘅衫而被捕，最後獲輕判；至於火爆性格、脾氣暴躁見稱的娜奧美金寶，出入法庭係家常事，最爆一單要數到2010年捲入「血鑽案」而需要上庭作供，而佢一反傳統穿黑色裝束，換上白色twinset上衣上庭，更突然改口供承認曾收受過鑽石……

全身Prada出庭，腳踏一對價值1,450美元的Prada Combat靴。（圖片：路透社）

當然講到最令人感到匪夷所思，梗係上年尊尼特普（Johnny Depp）前妻安芭赫德（Amber Heard） ，呢個世紀官司最議論紛紛的，係尊尼特普前一日所穿的，安芭赫德翌日就大玩複製outlook，隨即成為網民熱話，有網民覺得好心寒添，又有專家話呢樣係心理戰術！Any肥，最後女方敗訴。

去年4月11日，尊尼特普戴上Dior領帶上庭戰衣（左），4月12日安芭赫德就照dup，更專誠配相同蜜蜂圖案刺繡領呔（右）。（圖片：路透社）

至於最近桂莉芙柏德露亦惹上官司，原因2016年滑雪時撞傷一名70歲男子揚長而去，該男子因而腦損傷，入稟法庭要求索償30萬美元。最後法庭裁定桂莉芙柏德露無罪，而連日來有眼利網民見到佢穿上The Row、Celine同PRADA等名牌出入法庭，咪話唔架勢！

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記者：黃鑑江

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