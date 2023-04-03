【貼地嫲嫲】馮素波捧Anson Lo場被神徒爭集郵　波姐睇live騷：生活歷程多個體驗

▲ 馮素波首度睇live騷捧教主場。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）跟資深演員馮素波撞樣，馮素波更被廣告商邀請扮「粉紅教主」，於鏡頭前扮教主扮得維妙維肖，78歲的馮素波可說愈活愈年輕。

昨晚（4月2日），波姐往欣賞「HKT西九音樂節 2023」捧MIRROR場，波姐接受TOPick訪問，首次看live騷的波姐感覺震憾！

【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲 享受戲劇人生揚言要演到120歲

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

波姐受後生仔歡迎

馮素波昨晚聯同DJ何飛鳳往西九睇騷，波姐更於IG分享多張相片，當中她寫道：「多謝西九文化區邀請，好耐都冇咁興奮聽live，開心」，而何飛鳳分享跟波姐的合照兼寫道：「諗入場嘅人當中，年紀最大嘅怕且都係佢（據目測），但心境就同年青人差唔多，很chill的一個晚上。」

何飛鳳大爆不少觀眾跟波姐合照，頗受後生仔歡迎，當中不少鏡粉於IG留言感謝波姐的支持，當中包括「嫲嫲，多謝你支持Anson Lo教主」、「嫲嫲多咗12粒孫，會好忙」、「波姐真係好好，好錫mirror，好想你同撈撈有更多合作機會，多D同框，最好真係做你個孫，多D對手戲」

最新影片推介：馬國明專訪

首次睇戶外live騷

馮素波接受TOPick訪問時表示是西九文化區是商台邀請她睇騷，至於有否到後台跟教主合照？波姐說：「冇去後台影相，只在外面毛毛細雨地支持」

波姐續說，原本大會安排她坐前排，她說：「不過現在的音響很勁，年邁的我，心臟跳動太重，所以，跑到最後面遙距地聽歌，睇大電視。」

說到首次睇戶外live騷感覺，她說：「看到年輕的Anson Lo跳舞。很開心啊，全場粉絲大喊大叫的氣氛，很震撼。另外很多鏡粉也禮貌地邀請我合照，總之一句講晒，很欣賞他們的舞藝，在我的生活歷程多一個體驗。」

心境年輕的波姐喜愛跟年輕人合作，早前曾與麗英合作拍廣告，波姐更說道：「雖然我地年齡差距頗大，但擁有愛音樂及表演的心，讓我們0距離，玩的非常開心！」

另外波姐曾於IG分享街頭欣賞後生仔busking，她更留言鼓勵：「今日在車站聽你哋唱，他日在紅館捧你哋場。香港年青人，加油！」

▲ 馮素波真係愈活愈年輕！（取自instagram）

【踩過界II】馮素波從影70年看透生死 「波姐」走出喪夫痛過精采人生【有片】

不與時代脫節

78歲的波姐近年活躍於社交平台，不時於IG跟網民互動，真正是「活潑老年」。她受訪時稱多謝一位導演的幫忙，替她整合下IG，希望一齊把正能量發送給身邊人。

波姐說：「見到不少年青人有很多內心說話，但是不敢跟家人講，經常對著手機發洩，我之前微信或抖音都會一起互動下。而導演朋友就話不如開一個平台，跟他們有問有笞，等一班年青人有心機工作，帶他們去更開心境界，唔好覺得呢個世界就怏世界未日咁。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

馮素波出身自演藝世家，其父親為1960年代粵語電影演員和導演馮峰。

而同父異母的妹妹是演員馮寶寶，童星出身的馮素波早於6歲已經拍戲，入行超過70載，早前獲頒「民選最佳女配角」是其演藝生涯的第一個獎項。

記者：游艾維

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R