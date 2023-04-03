【搲著數】準新娘要求義租褂皇護士索免費婚紗　義租婚紗店主無奈：個個都高收入

▲ 慧子婚紗店主無奈，有不少高收入人士都查詢義租服務。

結婚是人生大事，但要事事完美當然花費不菲。有提供義租服務的婚紗店卻不時收到奇葩疑問查詢，有不少高收入專業人士竟想申請義租服務，令店主大感無奈和氣憤，認為他們有錢大排筵席，卻想慳返租衫錢，跟真正有需要人士爭資源，「呢啲人真係講唔通有啲咩需要幫喎」。

「慧子婚紗」一向有為社會上有困難的新人提供義租服務，然而這項服務卻引來不少明明有錢卻庹縮的準新人查詢，令店主十分無奈。店主近日在facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」出帖細數多個查詢內容：

1）想問有冇頭褂褂皇同褂后可免費義租？我奶奶比較要求高，你知啦我哋要大搞但唔想出錢。

店主：呢度冇呀，你逐間拍門問吓啦。

2）我想問免費延期得唔得？因為我由元朗行路過嚟屯門需要啲時間，需要多啲時間。

店主：哦，冇問題，咁我搵隻牛屯門過嚟送貨，隻牛未必識睇地圖可能搵路都需要啲時間，如延期送達都係免費。

3）我想問我係學生，結婚化妝美甲是否可免費？

店主：學校有教過，買嘢就要俾錢，唔好食霸王餐啦同學。

最新影片：

4）（指着一件全新未剪牌新貨純香檳金色嘅晚裝）你呢件婚紗咁黃，義租我諗我都唔啱。

店主：要唔要配副老花眼鏡呀？睇嘢清啲過癮啲喎！

5）一名婦產科護士問：「請問邊啲係人哋捐贈？我只想要啲免費送贈嗰啲。想環保啲同埋只着兩個鐘註冊唔想浪費。」

店主：你何必同有需要人士爭呢？

6）想問到時係咪一定要俾利是工作人員㗎？因為我就咁入帖每封都$10利是，仲未計餅卡，如果仲要俾利是工作人員會好傷。但係我問咗好多間，個個聽到之後都唔想接我單，所以都想搵一間係可以唔俾利是嘅。

店主：咁又的確冇成文規定嘅，又冇人打劫你利是，唔想俾咪唔俾囉。

7）想問義租上幾手分別咩星座同生肖？雖然義租但奶奶話驚相沖，要問清楚。

店主：哦，生肖分別有鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。星座分別有白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女、天秤、天蠍、人馬、摩羯、水瓶、雙魚。

8）（同上類似）想問你哋分別咩星座同生肖？我水瓶座驚相沖，可唔可以盡量唔好安排天蠍同金牛俾我。

店主：你好呀， 呢度老闆係天蠍座。

「慧子婚紗」店主接受TOPick查詢時指出，帖文中提及的義租申請人全部都是高收入專業人士，包括醫生、護士、職業治療師、保險業百萬圓桌會會員等，全部人士都提及，因為要在酒店大排筵席擺酒，為慳錢不想俾錢租衫而申請義租，並非經濟困難人士需要義租援助。

因此早前她亦出帖，講明不接受醫護申請義租，她坦言沒想過醫生都想申請義租，覺得太過分，相比酒店擺酒，租衫只是小數目，而且這些準新人並非無錢，不明為何要如此肉酸搲著數，

真係經濟困難、有需要嘅人，我哋絕對唔介意幫手，但係真係好討厭有啲貪心庹縮嘅人，同有需要人士爭好折墮，呢啲人真係講唔通有啲咩需要幫喎！

帖文內容獲「慧子婚紗」授權轉載。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林愛娜