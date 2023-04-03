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【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字

娛樂 13:53 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

真係正！

被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀）憑着騎呢形象深入民心，每次一有阿儀出場都引起網上熱話。

早前阿儀宣布進軍樂壇，推出自己創作的歌曲《一加一等於阿儀》，並預告將在清明節4月5日推出，令人期待！

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兩地取景  製作費高達6位數字

今次阿儀的新歌於馬來西亞錄音錄音，MV分別在馬來西亞及香港兩地取景，挑戰一天拍攝16小時拍攝，更在香港取近20個景點包括中環、尖沙嘴、金魚街、女人街和雀仔街等地。

而且，MV中阿儀更有8個造型上陣，又戴假髮又着毛毛衣，並有多款名牌手袋，更由金牌造型師和妝髮團隊打造，置裝費和製作費高達6位數字，認真「揼本」。

歌曲由馬來西亞著名音樂人李永升(怪獸哥)編曲、填詞，阿儀亦參與其中部分作詞。

阿儀的MV真的令人期待。

阿儀有8個造型上陣

阿儀亦有在社交網上載MV花絮片，片中所見她穿上多個造型上陣，其中最令人吸睛是她穿上毛毛大衣，身旁有一班舞蹈員圍繞，阿儀坐在椅上勁有霸氣唱歌。

MV預告片一出吸引大批網民留言，更指支持阿儀用「作品說話」，更笑言要將她的新歌推到上叱咤，令阿儀能贏得叱咤女新人獎。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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