【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本 裝身製作費達6位數字
娛樂 13:53 2023/04/03
被稱為「亞視一姐」的藝人薛影儀（阿儀）憑着騎呢形象深入民心，每次一有阿儀出場都引起網上熱話。
早前阿儀宣布進軍樂壇，推出自己創作的歌曲《一加一等於阿儀》，並預告將在清明節4月5日推出，令人期待！
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兩地取景 製作費高達6位數字
今次阿儀的新歌於馬來西亞錄音錄音，MV分別在馬來西亞及香港兩地取景，挑戰一天拍攝16小時拍攝，更在香港取近20個景點包括中環、尖沙嘴、金魚街、女人街和雀仔街等地。
而且，MV中阿儀更有8個造型上陣，又戴假髮又着毛毛衣，並有多款名牌手袋，更由金牌造型師和妝髮團隊打造，置裝費和製作費高達6位數字，認真「揼本」。
歌曲由馬來西亞著名音樂人李永升(怪獸哥)編曲、填詞，阿儀亦參與其中部分作詞。
阿儀有8個造型上陣
阿儀亦有在社交網上載MV花絮片，片中所見她穿上多個造型上陣，其中最令人吸睛是她穿上毛毛大衣，身旁有一班舞蹈員圍繞，阿儀坐在椅上勁有霸氣唱歌。
MV預告片一出吸引大批網民留言，更指支持阿儀用「作品說話」，更笑言要將她的新歌推到上叱咤，令阿儀能贏得叱咤女新人獎。
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撰文 : TOPick柴犬出動