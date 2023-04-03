【拜祖先禁忌】子孫移走祖先牌位做少1動作 家中4男全離世2女車禍變殘疾

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「拜祖先」習慣不可忽視，台灣玄學家廖美然分享一個案例，子孫將祖先牌位請到齋堂（寺院或道場供人吃齋菜的地方），事前少做「1動作」，居然導致家中6個小孩，4個男全離世，2個女的也殘疾。

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玄學家廖美然在節目《新聞挖挖哇》分享，遇過一家人，認為拜祖先很麻煩，把祖先牌位請去齋堂，卻沒有經過祖先同意，最後家中出現超驚悚狀況。

廖美然稱，那家孩子4男2女，4個男生全離世，2個女生當初在商量時，也有幫腔說要送去，所以雖然還活著，卻出車禍，一個腳斷需裝義肢，一個10根手指頭僅剩2根。

廖美然稱，「我們人不要用人的想法，我們要慎終追遠，就是說你的祖先到底祂有沒有這個想法，因為眼睛看不到都不知道害怕，祂們的魂魄都是在的」。

但如果真的有困難無法繼續拜祖先怎麼辦？玄學家周映君分享，可以與祖先坦白自身困境，像孩子跟長輩講遇到的困難一樣。然後擲筊詢問祖先意見，看能不能將祂們請去塔裡或在別的地方享受香火，只要祖先給了3聖杯，那就沒問題。若是祖先不給聖杯，也可像小孩跟長輩撒嬌一樣，多講、講久一點、擲久一點，祖先還是可以被說動，總能擲到聖杯。

