【兒童發燒】4歲女童發高燒父母狂擦酒精降溫　致酒精中毒入ICU腦受損

▲ 小朋友發燒最好都是睇醫。

仔女發高燒父母當然擔心，坊間或老一輩人流傳，用酒精擦身可以幫助退燒，不過過量可能會適得其反！近日居於深圳的4歲女童曉月（化名）反覆高燒，父母多次用75%酒精擦拭濕敷降溫，結果女童因為急性酒精中毒送院，一度住進深切治療部。醫護人員指酒精可以透過皮膚吸收，呼籲勿用偏方退燒。

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據女童母親表示，女童反覆發高燒，遂用棉片沾酒精給孩子敷身體擦額頭，只要一高燒就擦，結果女童臉色蒼白、嘔吐，精神狀態不好，也沒有力氣。其後父母將女童送院檢查，發現丘腦稍微腫脹，顯示有代謝性腦病或者中毒性腦病，經診斷為酒精中毒，大腦功能受損。

曉月在吊針時陷入昏迷，被送進深切治療部（ICU）經2天治療終於甦醒，一星期後轉介神經內科。幸好近日覆診時發現除了語速稍慢，沒有其他問題。

▲ 女童一度要送入ICU。

女童母親說，從小到大長輩都是一高燒說擦酒精，所以照辦煮碗，現在已經買到教訓，以後都不會這樣做。醫護人員指出，酒精可以透過皮膚吸收，大量使用可能會引致過敏，嚴重更會引起急性酒精中毒，建議勿用偏方，例如焗出一身汗、退燒針、藥物灌腸、刮痧等方式皆不可取。

▲ 圖中顯示丘腦稍微腫脹。

3招正確退燒方法

兒科醫生歐陽卓倫接受TOPick訪問時指，從兒科角度看37.5度已經是發燒，但一般情況下只需觀察，若體溫持續上升至38度或以上，才需要使用藥物。

第一招：口服退燒藥

歐陽卓倫指，兒童發燒時，可先服用必理痛，除了退燒，還可幫助小朋友舒緩肌肉痛和喉嚨痛。如果體溫持續升高，為避免同一款藥物服用過量， 可改用另一款在藥房無需處方亦可買到的Brufen服用。

第二招：肛門塞藥

如兒童發燒超過39.5度，即屬於高燒，更快速有效的方法，是使用如Voltaren之類的肛門塞劑，此藥與Brufen一樣，是非類固醇類藥物；而家長使用時需注意，因該類塞藥呈眼淚狀的長型，一端較尖，另一端較圓滑，為小朋友塞藥時，應先在其肛門塗抹凡士林幫助潤滑，然後將塞藥的較圓滑一端先塞入。

第三招：浸暖水降溫

歐陽卓倫又指出，一旦發高燒至40.5度或以上，情況就較為危急，需要盡快降溫。對於有家長嘗試將小孩放入凍水中浸泡務求盡快退燒，歐陽卓倫解釋，其實沒有必要用凍水，正確方法應該是用平時浸浴時的和暖水。

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責任編輯︰王明芳