【47人初選案】趙家賢稱中聯辦譴責後首讀「真攬炒十步」　稱本土派以未達成目標「拉倒民主派」

▲ 趙家賢。（趙家賢facebook圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（3日）踏入第36日審訊。控方證人趙家賢供稱，在2020年7月中聯辦等機構譴責後才首度閱讀戴耀廷的「真攬炒十步」文章，趙又認為本土抗爭派很漠視中央的訊息，想將他們的未達成的目標「拉倒」傳統民主派一起做；戴在新東會議上稱想協議有最後版本，最終投票通過「會運用」字眼。

控方證人、時任民主動力（民動）召集人趙家賢繼續作供，控方問及趙有否閱讀過戴耀廷在2020年4月撰寫的「真攬炒十步 這是香港宿命」文章。趙供稱，當年7月13日中聯辦等部門強烈批評指控初選違法，建制報章亦刊登相關部門的聲音，並提到「真攬炒十步」一文。趙稱，當時亦獲1名《蘋果日報》資深政治記者提醒，對方感到「好有問題」，趙才於7月14日才首次閱讀。

趙指，此前戴曾在協調會議上曾講述有關攬炒第4及5步，重點講述有關否決政府的撥款申請及否決預算案的大方向。趙稱，公民黨及民主黨有黨員為法律專業人士，但沒有就該兩步清晰表達反對。

此外，趙今主動澄清，雖然上周供稱5月5日出席了新東第2次會議，但「回憶返」5月初東區區議會有很多會議，當時吩咐職員到場記錄重點並向自己匯報。

控方另引用民動總幹事黎敬輝的會議紀錄，指5月5日的新東會議曾進行投票。趙稱，他曾任民主黨中委的經驗，深信當時代表民主黨的李永成絕對沒有被授權表態。

趙及後向黎當面了解，得知戴想協議有最後版本，故希望大家用表決形式「俾個主流嘅大方向出嚟」，最後通過使用「會運用」的字眼。趙續稱，他向戴了解時獲確認會上進行過投票，趙表示民主黨不可能用「會運用」字眼，感到很詫異。戴則稱其大方向是起草最終協議版本，再傳給有意出選的與會者。

紀錄另指，鄒家成曾稱「如我們不決意，如何說服香港人於初選投票，推我哋入去立法會癱瘓政府」；何桂藍則稱「如以《基本法》條文作出DQ(撤銷資格)，必引起大迴響 ，故綱領更進取較好」等。法官問及趙得悉後的感受，趙認為本土抗爭派十分漠視中央的一些訊息。

被問到閱讀過紀錄後有否擔心初選走勢，趙稱感到本土抗爭派想將他們的未達成的目標或方向，「拉倒」傳統民主派一起做。辯方大律師馬維騉指法庭傳譯員翻譯「拉倒」時用「pull together」，意思與「拉倒」相反。法官問及趙是否指本土派欲民主派加入他們？趙同意。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣