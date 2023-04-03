【47人初選案】趙家賢稱泛民有具法律專業黨員　無清晰反對否決撥款或預算案

▲ 趙家賢。（趙家賢facebook圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（3日）踏入第36天審訊。控方證人趙家賢供稱，2020年7月首度閱讀戴耀廷的「真攬炒十步」文章，事前中聯辦等部門已強烈批評指控初選違法；當戴在會議表述否決政府的撥款申請及否決預算案時，公民黨及民主黨有且法律專業人士的黨員，但該黨會上沒有清晰表達反對。

控方證人、時任民主動力（民動）召集人趙家賢今續作供，控方問及趙有否閱讀過戴耀廷在2020年4月撰寫的「真攬炒十步 這是香港宿命」文章。

趙供稱，當年7月13日中聯辦等部門強烈批評及指控初選違法，建制報章亦刊登相關部門的聲音，並提到「真攬炒十步」一文。趙稱，當時亦獲1名《蘋果日報》資深政治記者提醒，對方感到「好有問題」，趙於7月14日才首次閱讀。

趙指，此前戴曾在協調會議上講述有關攬炒第4及5步，重點講述有關否決政府的撥款申請及否決預算案的大方向。趙供稱，公民黨及民主黨均有法律專業人士，但沒有就該兩步清晰表達反對。

此外，趙今主動澄清，雖然上周供稱5月5日出席了新東第2次會議，但「回憶返」5月初東區區議會有很多會議，當時吩咐職員到場記錄重點並向自己匯報，「回想返」自己只出席了新東及新西各一次會議。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣