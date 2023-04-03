【噪音滋擾】樓上發出噪音滋擾3年 港男投訴無門用神器反擊：唔畀佢哋瞓

▲ 樓上發出噪音滋擾樓下3年，鄰居用1神器反擊。

「現在已經是夜深，請將音量收細！」為鄰居著想，夜深時應盡量搣聲，有港男抱怨遭樓上鄰居噪音滋擾3年，向保安投訴和報警也未有改善，惟有以牙還牙，決定用噪音神器還擊，日開10小時令樓上不得安寧，不過樓上鄰居未有因此收歛，「佢哋就好似發癲咁，不停『大象腳』同拖凳，佢哋到底點先可以靜！」。

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該港男在上周一（3月27日）在Facebook群組「樓上噪音苦主大聯盟(香港)」中發帖，表示樓上鄰居自3年前開始發出噪音，他多次登門反映，對方卻不肯開門；亦曾向保安投訴及報警求助，但對方態度照舊，情況沒有改善。

忍了3年的港男，終於忍無可忍，有感循正常途徑追究無效，惟有以牙還牙，在去年暑假作出反擊，豈料情況卻變本加厲，

一開始係用橡膠錘，樓上聽到之後都敲番轉頭，佢哋亦變本加厲，凌晨1、2點仲喺度」。

處於長期被噪音滋擾的港男「冇覺好瞓」，他形容「實在太辛苦」，加上每天用橡膠錘敲天花板令雙手疲累，所以在1個多月前決定在淘寶購買一款噪音神器「骨傳導共振音箱」，至今已使用兩周，透過鄰居的噪音，港男估計他們通常在晚上10時睡覺，於是在每晚10時開啟神器，令鄰居不得安睡，

唔畀佢哋瞓，我每日都開足10幾個鐘，直到冇電；冇電嗰陣，又咩都做唔到，只可以默默聽住佢哋發出嘅噪音......

港男形容每次開啟時，樓上鄰居就像瘋了一樣，「佢哋就好似發癲咁，不停『大象腳』同拖凳」。對於請君入甕仍未能令對方減少噪音，他感嘆：「佢哋到底點先可以靜......」

貼文一出，即掀起網民對噪音神器的好奇，有不少網民也試過用同一物品對付發出噪音的鄰居。而網購平台「淘寶」可見，該類音箱售價約400至500元人仔(約455至627港元)，宣傳海報均可見將音箱貼住牆壁或天花板使用，用意頗為明顯。該類音箱聲稱，聲音可穿透厚達25厘米的牆身，可放在不同材質的表面如木、金屬、玻璃、紙和牆壁等，可持續播放約25小時，附有吸盤、伸縮棍、隔音棉等。

噪音管制

根據《噪音管制條例》(第400章)第4及5條的規定均由1989年11月1日開始生效，用以管制在晚上十一時至翌日上午七時，或在公眾假期發出而屬這類性質的擾人噪音。條例第5條賦權當局管制於日間或夜間任何時間在住用處所或公眾地方內發出的某些噪音。這類噪音源包括動物、雀鳥、樂器、揚聲器、遊戲、經營生意或業務和冷氣機等噪音。

「住用處所」指獨立住所或住戶單位，而並非指整幢大廈，因大廈可能商住兩用，低層甚至可能作為工業用途。大廈非住宅部分發出的噪音受條例第13條管制。條例第4及5條所管制的噪音來源，因有其特性，故不適宜用具體確定的可接受噪音聲級或量度程序來評估其程度。一如其他國家，住用處所及公眾地方發出的噪音是由警方在接到投訴後，根據當時情況，以合理的取向進行管制。

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責任編輯︰王明芳