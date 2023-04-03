【百變藝人】麥美恩首次跟家燕姐出埠登台　Mayanne原來是鋼琴高手

首次出埠登台的麥美恩（Mayanne）聯同黃子恆、曹永廉、江嘉敏及大L一起跟隨「家燕媽媽」薛家燕赴馬來西亞開騷，Mayanne大為興奮並跟TOPick分享感受。

《送給你黃金萬兩演唱會》已於3月25日舉行，Mayanne謂：「第一次出埠登台，並非做MC或拍節目，而是做表演。唱了3首Solo，分別為《心花怒放》、GEM的《喜歡你》及梅姐的《Stand By Me》，合唱歌則是與江嘉敏一起扮Twins唱《下一站天后》，以及和阿廉唱《現代愛情故事》。」

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Mayanne大讚家燕姐

回望今次演出，Mayanne說：「對我來說是很大挑戰，希望可藉此發掘多一個範疇。」同時，她於演出中達成心願：「我的願望是在雲頂製造星海，唱《喜歡你》時他們製造了燈海，畫面很浪漫。」

做事認真的Mayanne於飛往大馬之前兩個月開始，已跟大家傾談歌單及古裝趣劇，她稱：「家燕姐很好，借了Studio給我們練歌、排戲，亦給予很多意見。」

原來眾人下機當日已在雲頂綵排至凌晨1時，她指家燕姐很敬業樂業，一直陪伴她們一起綵排：「完騷後有跟她唱生日歌，原來她已73歲，如果我73歲時有她的魄力便很厲害。」

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Mayanne多才多藝

問到會否轉型當歌手？Mayanne笑言：「絕對可以！可以考慮爭取唱主題曲！哈哈！（想唱快歌還是慢歌？）快歌有著數，因為數量較少，而且氣氛亦會好一點。」

原來Mayanne本身有音樂底子：「小時候學過鋼琴，到中學畢業時考獲9級。唱歌方面有上過速成班，可能會認真再上一些唱歌班。當然沒有想過在音樂上發展，是因為工作需要便邊做邊學。今次可以當練膽。」

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Mayanne多線發展

另外，Mayanne透露近況：「現正開拍《痞子殿下2》，亦會參與《獎門人》，時間很Full。」

對於成為備受力捧的藝人，她謙虛地否認，並謂：「仍然有機會去找新方向是好事來的，Keep住一年一套劇，Keep住有騷，能Balance兩邊，兩邊都能兼顧。我喜歡工作，覺得需要發掘更多，但未想到是甚麼。」

記者：梁樂欣

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