  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百變藝人】麥美恩首次跟家燕姐出埠登台　Mayanne原來是鋼琴高手

娛樂 20:09 2023/04/03

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

首次出埠登台的麥美恩（Mayanne）聯同黃子恆、曹永廉、江嘉敏及大L一起跟隨「家燕媽媽」薛家燕赴馬來西亞開騷，Mayanne大為興奮並跟TOPick分享感受。

《送給你黃金萬兩演唱會》已於3月25日舉行，Mayanne謂：「第一次出埠登台，並非做MC或拍節目，而是做表演。唱了3首Solo，分別為《心花怒放》、GEM的《喜歡你》及梅姐的《Stand By Me》，合唱歌則是與江嘉敏一起扮Twins唱《下一站天后》，以及和阿廉唱《現代愛情故事》。」

【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業

    點擊圖片放大
    +13
    +12

Mayanne大讚家燕姐

回望今次演出，Mayanne說：「對我來說是很大挑戰，希望可藉此發掘多一個範疇。」同時，她於演出中達成心願：「我的願望是在雲頂製造星海，唱《喜歡你》時他們製造了燈海，畫面很浪漫。」

做事認真的Mayanne於飛往大馬之前兩個月開始，已跟大家傾談歌單及古裝趣劇，她稱：「家燕姐很好，借了Studio給我們練歌、排戲，亦給予很多意見。」

原來眾人下機當日已在雲頂綵排至凌晨1時，她指家燕姐很敬業樂業，一直陪伴她們一起綵排：「完騷後有跟她唱生日歌，原來她已73歲，如果我73歲時有她的魄力便很厲害。」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Mayanne多才多藝

問到會否轉型當歌手？Mayanne笑言：「絕對可以！可以考慮爭取唱主題曲！哈哈！（想唱快歌還是慢歌？）快歌有著數，因為數量較少，而且氣氛亦會好一點。」

原來Mayanne本身有音樂底子：「小時候學過鋼琴，到中學畢業時考獲9級。唱歌方面有上過速成班，可能會認真再上一些唱歌班。當然沒有想過在音樂上發展，是因為工作需要便邊做邊學。今次可以當練膽。」

最新影片推介：馬國明專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單

Mayanne多線發展

另外，Mayanne透露近況：「現正開拍《痞子殿下2》，亦會參與《獎門人》，時間很Full。」

對於成為備受力捧的藝人，她謙虛地否認，並謂：「仍然有機會去找新方向是好事來的，Keep住一年一套劇，Keep住有騷，能Balance兩邊，兩邊都能兼顧。我喜歡工作，覺得需要發掘更多，但未想到是甚麼。」

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【黃金萬両】麥美恩拍劇與主持雙線發展　 Mayanne：女藝人不只是花瓶
14:05 2023/01/20
【黃金萬両】麥美恩拍劇與主持雙線發展　 Mayanne：女藝人不只是花瓶
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業
15:54 2023/03/09
【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業

你可能感興趣

【黃金萬両】麥美恩拍劇與主持雙線發展　 Mayanne：女藝人不只是花瓶
14:05 2023/01/20
【黃金萬両】麥美恩拍劇與主持雙線發展　 Mayanne：女藝人不只是花瓶
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業
15:54 2023/03/09
【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業
薛家燕 麥美恩 娛樂人物職業 演員 TVB 電視劇 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
今日 10:17
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
15:57 2023/04/02
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
18:35 2023/04/02
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女