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【荷蘭Pop Guide】吳兆麟展異地戀？ Karen食牛雜睇13,000呎靚樓

娛樂 16:52 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由荷蘭華人張震宇（CJ），以及兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）主持J2節目《荷蘭Pop Guide》，將於今晚（4月3日）播出新一集。

這次，CJ帶Karen同Alan去Nederhorst den Berg睇豪宅，一幢Villa房屋面積3,000多呎連13,000呎前後花園，設備齊全連桑拿房都有，索價1,700萬港元。雖然在香港只能買一般豪宅，但在荷蘭已可以買得好好靚樓。

荷蘭豪宅外觀

不過仍嫌貴的話Alan又有好介紹，他去到Purmerend，一處離市中心約30分鐘車程的地方睇樓。實用面積200多呎連落地大窗，售價200萬港元左右。

另一邊廂Karen跟住CJ搵食，以為歐洲人不食內臟的想發就大錯特錯。CJ介紹一款蘇利南血腸雜錦給Karen食，其實就係五顏六色的牛雜，Karen仲話辣辣地特別欣賞牛柏葉。

五顔六色的荷蘭牛雜

吳兆麟異地豔遇

Alan今晚還有豔遇，他去幫襯一間香港人開的Café買咖啡時，居然識到該店的混血靚女店員。

原本Alan諗住買杯抹茶拿鐵，見到店員Serena樣子甜美，態度親切，自然打蛇隨棍上，最後爭取到入廚房自制咖啡，還成功同Serena互換IG。

Alan 自製咖啡

一盡地主之誼

Alan接受訪問時被問到同靚女Serena會否有發展機會時，他笑言對方有點怕醜，只交換了IG。他表示應該不會發展異地戀，較困難維持。日思夜想有不能見面很辛苦，荷蘭距離香港較遠，機票價格不菲。

他又提及Café老闆娘早前同老闆來香港旅遊，自己有盡地主之誼帶他們打邊爐。

荷蘭混血美女店員Serna

世界上最好食熱狗

明晚（3月4日）CJ帶Karen同Alan認識六合門文龍師傅，師傅指出荷蘭人好鐘意學舞獅，當做運動練功夫強身健體。

之後就品嘗了即叫即蒸，移民到當地香港師傅做的點心。價錢不算貴，蟹黃燒賣都是6蚊歐羅（約51港元）。

接著還帶大家去市集買各式各樣果仁，想享受一日便可以選擇坐船遊運河。

Alan更會親嚐一款連歌手John Legend 老婆Chrissy Teigen食過都大讚，譽為最世上最好食的熱狗。

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