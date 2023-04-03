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【提防受騙】騎劫WhatsApp帳戶手法再現　警籲妥善保管驗證碼

社會 14:34 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（社交平台「守望者」圖片）

警方指出，闊別兩年，近日再有騙徒騎劫市民的WhatsApp 帳戶。騙徒透過騙取帳戶驗證碼，騎劫帳戶後，再要求受害人的親友代買遊戲點數卡，或從事其他非法活動。提醒市民妥善保管驗證碼，啟用雙步驟驗證功能，如帳戶被盜用應即時更改密碼，並通知親友。

騙取驗證碼

假冒受害人的親友，向他們發出訊息要求代收取並告知６位數字的 WhatsApp 帳戶驗證碼。騙徒背後其實正嘗試利用他們的電話號碼在另一裝置註冊WhatsApp 帳號，WhatsApp 系統會向原本註冊的裝置發送驗證碼以確認轉移裝置。

騙徒以受害人的電話號碼登入其WhatsApp 帳戶，從而騎劫帳戶。

騙取點數卡或進行其他犯罪活動

騙徒冒認受害人並向其親友發送訊息，要求他們代買遊戲點數卡，並將點數卡序號發送給騙徒。騙徒有機會透過被騎劫的戶口進行其他犯罪活動。

警方提醒市民，提防 WhatsApp 帳戶被騎劫，除妥善保管驗證碼外，應啟動WhatsApp 內的雙步驟驗證功能。

如懷疑WhatsApp帳戶被騎劫，可立即啟用雙步驟驗證及更改PIN密碼，登出所有不明的已連結裝置，並通知親友你的帳號可能被盜用。

另外，如需回復帳戶，可嘗試刪除 WhatsApp 程式並重新安裝，及發電郵至WhatsApp要求暫停帳戶，以防騙徒繼續使用你的帳號。

想知更多，可瀏覽警方防騙專頁的「WhatsApp戶口騎劫」防騙指南

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責任編輯：陳麗娜

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