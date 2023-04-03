【串謀詐騙】收藏家葛師科疑被詐騙逾5億元　再多1被告准以100萬保釋

▲ 收藏家葛師科。（資料圖片）

收藏家葛師科疑於2016年誤墮倫敦金騙案，被騙逾5億元，警方其後拘捕多人，其中2男1人早前分別被控串謀詐騙及洗黑錢等罪，案件今（3日）於東區裁判法院再提堂。案件押後至5月29日再提訊，其中1名男被告准以100萬元現金保釋外出，其間不得離港，案中女被告早前亦已獲准保釋。

被告為龔皓賢（36歲，銷售員）、施鴻儒（55歲，無業，持雙程證）及周杏薇（49歲，無業）。周早前已獲准保釋，施今准以現金100萬保釋外出，須交出旅遊證件，不得離港及須到警署報到，餘下另一被告須還押候訊。

龔被控1項串謀詐騙罪，控罪指龔於2016年5月至2018年10月20日間，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名人士，虛假地表示葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金和／或貴金屬、帳戶正虧損需要進一步資金以維持運作、以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行賬戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項洗黑錢罪，指龔於2016年5月27日至2018年11月15日之間處理605,570元犯罪得益。施及周共同被控6項相同控罪，指兩人於2018年1月23日至12月31日，處理涉款共4,200萬元犯罪得罪。周另涉2項相同控罪，控罪指周於2018年2月1日至10月18日期間，處理共涉款逾1.45億元財產的犯罪得益。

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記者：林育慧