【諾如病毒】多間學校爆發急性腸胃炎　醫生籲學童多喝水保持衞生【內附缺水徵狀】

▲ 多喝水及清淡食物，有助改善病情。（圖片來源：iStock）

近日本港急性腸胃炎的活躍程度有上升趨勢，過去數周有不少學校及院舍爆發個案，有機會涉及人傳人或環境污染。

有腸胃肝臟科專科醫生表示，雖然暫時佔全港人口少數，但也不能掉以輕心。萬一不幸染上急性腸胃炎，在日常生活及飲食上有一些注意事項要留意，以期盡快康復。

近期急性腸胃炎的個案特別多，腸胃肝臟科專科醫生李恒輝說，主要是大規模學校及院舍群組式爆發。「急性腸胃炎有時跟天氣亦有關，氣溫炎熱下細菌容易滋生，如食物處理不當就有機會引起腸胃炎，不過今次的爆發主要都是由病毒引起。」

▲ 近期急性腸胃炎的個案增加，主要是由病毒引致。（圖片來源：iStock）

冬天常見病毒感染

急性腸胃炎主要由3種病毒引致，包括諾如（又稱諾沃克）病毒、輪狀病毒及腺病毒。諾如病毒是食物中毒的常見成因，通常與飲食及衞生有關，像食用或飲用受污染的食物或水，或通過人傳人或接觸受污染的物件表面而感染，以及患者的嘔吐物及糞便中出現，傳染性極高，於冬天較為常見。

在人多聚集、或是要共用廚房及廁所的地方，包括學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，可引致急性腸胃炎爆發。所有人士均有機會受感染，最近的個案經化驗後，不少亦是因諾如病毒引起。潛伏期通常為12至48小時，患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等，在1至2日會痊癒。

▲ 腸胃肝臟科專科醫生李恒輝說，爆發佔全港人口少數，多是學校和院舍個案。（圖片來源：受訪者提供）

最嚴重可屙血

輪狀病毒是引致兒童腹瀉的最常見病因之一，病情會持續3至8天。腺病毒更可引致不同的病徵，除了腹痛及腹瀉等腸道感染病徵，亦可能有呼吸道感染病徵，潛伏期更可達2至14天。不過李醫生說很難去判斷患者的病因，因為沒有特定藥物治療，所以一般不會細分甚麼感染。

最嚴重的細菌感染可出現屙血的情況，亦可能有脫水症狀，影響身體的電解質及腎臟功能，甚至有劇烈腹痛，如出現以上病徵，就要前往醫院求醫。李醫生說：「最快的治療方法就是要屙清，將病毒排出體外，但一定要小心避免出現缺水的情況，以往曾有致命個案都是因為缺水。如果屙嘔太嚴重，才要服用止瀉藥防止水份流失。」

所有人都有機會患上急性腸胃炎，亦沒有特別方法或疫苗可預防，兒童、老人家及免疫力低人士會比較容易中招。一般人病後就會自然痊癒，不會有甚麼後遺症，但部分亦可能會引發腸易激綜合症，會特別容易肚屙及腹瀉。

▲ 洗手間是最容易傳播病毒的地方，因此清潔消毒要做足。（圖片來源：iStock）

最重要補水

李醫生強調補充水份相當重要，要比平時喝得更多水，視乎病況，亦可以飲用電解質沖劑或運動飲品，但盡量不要太甜，以免再增加水份流失。「可由以下3點衡量身體是否缺水，第一是小便量，如果沒有太多次數，而且小便色澤很深很黃，就是不夠水份。第二可以觀察舌頭，一般人的舌頭都是濕潤的，如果很乾代表缺水。嬰兒的話可看看眼淚，如果哭泣但沒有淚水，亦是缺水的徵狀。」

李醫生說急性腸胃炎沒有特定治療方法，一般都是服用止嘔、止瀉藥物，要靠自然痊癒。只能靠保持良好的個人衞生，勤洗手以外，處理食物及洗手間清潔亦要小心，患者不宜上班或上學，斬斷傳染鏈。食物及環境衞生也要留意，特別是當有嘔吐物及糞便污染，要小心清理及消毒。

飲食上亦有地方要注意，可以照常進食就沒問題，但如果嘔吐情況嚴重，李醫生建議每餐分量減少，吃多點容易消化的食物，例如白粥、清淡的粉麵、白麵包及清湯等食物，有助急性腸胃炎患者吸收，之後可慢慢進食固體食物，如烚薯仔及蔬菜，待身體回復逐漸變回正餐。清水一定要喝多點，反而不要飲用果汁或其他飲品，以免太甜及太濃。

記者：張頌婷