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【輸入外勞】吳秋北：貿然輸入外勞會打擊本地就業市場　促善用現有的「補充勞工計劃」

政治 15:42 2023/04/03

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吳秋北(右)指，若輸入外勞為了壓低成本、替代現有勞動力，他一定反對。(吳秋北fb圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡日前表示，政府有意針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。行政會議成員、工聯會會長吳秋北指，若輸入外勞為了壓低成本、替代現有勞動力，他一定反對；若是補充人力不足，他就促當局及業界解釋清楚理據，因為本港仍有超過十萬人失業。他又認為，貿然輸入外勞會打擊本地就業市場，建議可循現有的「補充勞工計劃」，紓緩個別行業人力不足問題。

吳秋北接受電台訪問表示，在輸入外勞前應先搞清楚目的，是為了壓低成本、替代現有勞動力或補充人力不足，如果是前者，「站在工會立場，我們一定旗幟鮮明地反對」；但若果需要補充人力不足，他希望當局及業界解釋清楚理據，因為根據最新失業數字，本港仍有超過十萬人失業，他反問「裏面真的找不到人建造業做嗎？」

對於有商界人士近日反映人力不足，吳秋北質疑，相關行為是不斷「放風」，製造輿論壓力，要求政府輸入外勞。他認為，不能因為政府推出院舍輸入護理員特別計劃，建造業及運輸業便「有樣學樣」。他強調，當局亦必須考慮輸入外勞後，會出現包括打工仔薪金難以上調、本地就業機會流失及之後所導致的失業等問題。

他認為，現有的「補充勞工計劃」，行之有效，當局應善用，紓緩個別行業人力不足問題。他舉例，過去在興建機場及高鐵工程時都有透過機制輸入外勞，如果業界認為人手不足，可透過計劃提出申請。

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責任編輯：區綽彥

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