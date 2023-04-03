【周末好去處】K11 Musea推出復活節限定活動　4月底指定化妝品套裝半價

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受惠於全面通關後旅客急增，K11 Musea宣布首季生意額倍增；今年首三個月，每月生意額均有10%按月增長，當中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別增長最明顯。該商場上月20日起開辦新展覽「City As Studio」，開幕後首個週末到訪人次創全年新高，按年升200%。

為迎接復活節長假期，4月7日至10日期間，K11 MUSEA與法式家庭時尚概念店Petit Bazaar合作， 將於地庫2樓的「Kids’ Zone」帶來一系列節日限定體驗及獎賞，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球及驚喜禮遇，讓顧客享受親子時光。

而為迎接通關後首個「五一黃金周」，商場將為本地顧客及海外旅客延續全城消費獎賞，無須任何消費，即可獲贈高達2,200港元電子禮劵及購物禮遇，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、親子及藝術體驗等範疇。

K11 MUSEA更由4月24日至5月3日期間，加碼推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞，適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，當中指定美妝品牌指定套裝半價，部份亦會免費贈送禮品包等。

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記者：陳梓蔚