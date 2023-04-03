  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 16:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】K11 Musea推出復活節限定活動　4月底指定化妝品套裝半價

社會 15:13 2023/04/03

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

受惠於全面通關後旅客急增，K11 Musea宣布首季生意額倍增；今年首三個月，每月生意額均有10%按月增長，當中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別增長最明顯。該商場上月20日起開辦新展覽「City As Studio」，開幕後首個週末到訪人次創全年新高，按年升200%。

為迎接復活節長假期，4月7日至10日期間，K11 MUSEA與法式家庭時尚概念店Petit Bazaar合作， 將於地庫2樓的「Kids’ Zone」帶來一系列節日限定體驗及獎賞，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球及驚喜禮遇，讓顧客享受親子時光。

而為迎接通關後首個「五一黃金周」，商場將為本地顧客及海外旅客延續全城消費獎賞，無須任何消費，即可獲贈高達2,200港元電子禮劵及購物禮遇，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、親子及藝術體驗等範疇。

K11 MUSEA更由4月24日至5月3日期間，加碼推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞，適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，當中指定美妝品牌指定套裝半價，部份亦會免費贈送禮品包等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【周末好去處】藝術新星Edgar Plans月中K11展覽　《塗鴉藝術籃球場》推限量figure【內附地址】
12:06 2023/03/07
【周末好去處】藝術新星Edgar Plans月中K11展覽　《塗鴉藝術籃球場》推限量figure【內附地址】
【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】
14:59 2023/03/18
【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】
【街頭創作】K11與星光大道合辦街頭藝術活動　逾200人合創60米粉筆畫
18:38 2023/03/18
【街頭創作】K11與星光大道合辦街頭藝術活動　逾200人合創60米粉筆畫

你可能感興趣

【周末好去處】藝術新星Edgar Plans月中K11展覽　《塗鴉藝術籃球場》推限量figure【內附地址】
12:06 2023/03/07
【周末好去處】藝術新星Edgar Plans月中K11展覽　《塗鴉藝術籃球場》推限量figure【內附地址】
【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】
14:59 2023/03/18
【香港新玩意】K11藝術新搞作　時尚塗鴉展配滑稽熱狗巴士【多圖】
【街頭創作】K11與星光大道合辦街頭藝術活動　逾200人合創60米粉筆畫
18:38 2023/03/18
【街頭創作】K11與星光大道合辦街頭藝術活動　逾200人合創60米粉筆畫
K11 MUSEA 商場 復活節 文娛藝術 展覽 品牌 美妝

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
今日 10:17
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
15:57 2023/04/02
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女
18:35 2023/04/02
【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女