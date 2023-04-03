【職專教育】職訓局學徒訓練計劃培育優秀技術人才　助學員為興趣轉換事業跑道

▲ 本年度得奬學徒。（職訓局圖片）

職業訓練局上周五（3月31日）舉行「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，表揚14名來自鐵路運輸、飛機工程、氣體燃料等專業範疇、表現出色的學徒勞工及福利局常任秘書長劉焱指，政府會積極培養和留住本地人才，維持競爭力。同日首次舉辦「職學專才日」，10間參與學徒訓練計劃的僱主機構擺設攤位，向學生及公眾介紹學徒的工作和事業發展前景，同場亦設座談會，由不同年代、背景及行業的學徒分享培訓點滴及心得。

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面對世界各地爭奪人才的競賽，劉焱表示，香港需要大量專業技術人才以維持競爭力，因此政府會積極培養和留住本地人才，包括繼續加強職專教育，又指學 徒訓練計劃推行40多年，一直為各行各業培育優秀專業技術人才。隨着國家發展，她亦期望，學員將來的事業空間可伸延到粵港澳大灣區，以至更遠，並寄語他們「一技傍身 ，前途無量」。

職訓局一直與行業僱主合作，培訓優秀技術人才，提升業界專業水平。職訓局學徒訓練委員會主席黎永覺亦稱，學徒訓練是職業專才教育中「不可或缺的部份」，學徒可一邊學習，一邊賺取穩定收入，達致職學並重。他亦指，今年首次舉辦的「職學專才日」內容豐富，希望藉活動讓年輕人認識雙軌並行的學徒訓練計劃，掌握專門技術，投身感興趣的行業。

今年約有170名註冊學徒獲僱主提名參加「傑出學徒奬勵計劃」，評審委員最終選出10名傑出學徒，另有4名學徒獲「尤德爵士紀念基金優秀學徒奬」。今年 2 月，大會安排傑出學徒到新加坡交流，參觀新加坡工藝教育學院設置的升降機工程、潔淨能源系統等教學設施，並了解其培訓制度和課程，又到專營水淨化的機構交流，認識當地的企業文化。今屆傑出學徒姚添藍及和張世祺，皆為興趣轉換事業跑道，向工程師夢想邁進。

「職學專才日」同日亦於香港知專設計學院舉行，10間來自運輸、工程和科技、設計、物流和醫療保健5大範疇，並參與學徒訓練計劃的僱主應邀參加職業博覽，擺設攤位向學生及公眾介紹各行業發展、學徒訓練和人力需求等。

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責任編輯：梁凱婷