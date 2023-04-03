【日本旅遊】東京全新複合式商場　吃特色美食掃日本製精品【內附連結】

▲ 東京全新複合式商場，食買玩齊備。

東京新事停不了，最新有商業設施東京Midtown八重洲登場，更位處市中心的心臟地帶、東京站旁邊，佔盡地利優勢。集商場、酒店、美食廣場、辦公室大樓及巴士總站於一身，返鄉下旅遊的朋友，絕對值得一遊。

一說起東京Midtown，通常都會想起六本木那個，或者另一個東京Midtown日比谷。不過今年起有一個全新開幕後、位於八重洲的東京Midtown。這個複合式商場於3月才正式開業，記者在開幕第一個周末直擊，見證着場內人頭湧湧，每間店也大排長龍的震撼場面。

集酒店商場巴士站

東京Midtown八重洲與JR東京站直接相連，乘坐JR或地下鐵均可經由八重洲地下街直達。概念是「Japan. Presentation. Field~日本夢想集合之街。世界夢想育成之街」，旨在向世界宣揚日本的價值。商場部分共有57間店舖，由地庫延伸至3樓，地庫的13間食店早於去年9月率先試業，而其餘商店則在3月才營業，最矚目的東京寶格麗酒店，將於4月4日開業。

▲ 東京Midtown八重洲為東京最新商場，位於JR東京站旁邊，可經通道連接。（張頌婷攝）

地庫是巴士總站，旅客前往三井OUTLET PARK木更津、酒酒井PREMIUM OUTLETS都可以在這兒乘車，其他路綫包括銚子、草津溫泉及名古屋等地。站內有自助售票機，下一層就是乘車口，亦有座位給旅客等車及便利店作補給。

因此地庫主要以食店為主，讓乘坐巴士的乘客可以在坐車前醫醫肚。最多人排隊的是壽司名店根室花丸，此店雖然是立食店，但仍然人潮不斷。隔壁則是名古屋發源的鳥開總本家，招牌的親子丼，選用名古屋雞肉及雞蛋製作，入口香甜滑溜。另外還有來自沖繩的Potama，主打當地名菜午餐肉雞蛋飯糰，全部即叫即製，同樣大受歡迎。

人氣美食廣場

另一個搵食地點Yaesu Public位於2樓，這個美食廣場佔了整層一半，分成立飲立食區、購物休憩區及仿照八重洲路地裏（深巷小街）的空間數個部分。食店共有11間，包括手工啤酒吧、印度精品咖啡、台灣小吃及意大利鄉土料理等。

最多人排隊的，竟然是一間刨冰店Kakigori Collection Baton，要排足一小時！原來此店會不時請來全日本最受歡迎的刨冰店，期間限定駐場，第一期是谷中人氣冰店Himitsu堂。鬆化的冰淋上鮮士多啤梨醬，大大杯非常吸睛，難怪人潮由早上排到中午都仍然不見減退。

▲ Yaesu Public是美食廣場，pop-up拉麵店、刨冰店都極多人排隊。（張頌婷攝）

值得一讚是美食廣場設計得有格調，每一部分都有不同氛圍，包括田園風格、玩味十足的彩色桌椅，以及如小巷飲食攤檔的立食區。亦有大梯級座位、戶外位可給遊客進餐休憩，有型又適合打卡，長期擠擁迫爆。

主攻日本製商品

行商場當然要購物，有6間首次開設門市或進駐東京的品牌，例如京都的和服及西陣織品牌「細尾」開設的HOSOO TOKYO，是1688年創業的老店，今年更進駐意大利米蘭，是當地的著名老字號。店內以白色為基調，以鏡面及大理石作主要建築材料，滲透着高級日系感。

旁邊亦有新晉時裝品牌CFCL的服飾店，設計師高橋悠介創立，以現代生活的服飾為概念，所有衣物全部日本製作。還有只賣日本製造的波鞋店ONITSUKA TIGER NIPPON MADE、殿堂級手袋背包品牌PORTER的旗艦店、及清澄白河Cafe甜品店開設的副綫EN VEDETTE LUXE。

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國家隊及玻璃製品

樓上則是較年輕的品牌，同樣標榜日本品牌，例如全日本首間運動牌子TOKYO UNITE，集合日本相撲、棒球、籃球國家隊等的精品及服飾，更有大熒幕播放各類型運動節目，不少日本人也相當有興趣。另外港人愛買的青森玻璃工藝津輕Vidro，亦是首次開設門市，各式清酒杯、玻璃器皿等亦相當受歡迎，更有店舖限定商品發售。

3樓則有不少注目食店，千葉創立的壽司店千葉Takaoka、日本酒專門店TOKYO、即劏鰻魚店炭燒Una富士等，每間也有長長人龍。雖然商場不大，但一站式吃喝玩樂也能滿足到，加上就近東京站及有樂町，不妨順道一遊，感受濃濃的日本味。

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東京Midtown八重洲

地址：東京都中央區八重洲二丁目2番1號

電話：+81-3-6225-2234

營業時間：地庫10am-9pm、1樓至3樓商店11am-9pm、餐廳11am-11pm

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100 日圓約兌 5.91 港元

機票：國泰航空、HK Express、香港航空有航班直飛東京，國泰航空來回票價由4,681港元起。

記者：張頌婷