【廚神奶奶是你媽】江若琳徐蒨寧攜奶奶出戰　阿正睇到大叫失望

▲ 江若琳與奶奶Peggy合作下廚。

ViuTV全新節目《廚神奶奶是你媽》由黃正宜（阿正）及張右雨主持，邀6位已為新抱的藝人、歌手和KOL，提名她們眼中識飲識食又廚藝了得的奶奶參加比賽，一起爭奪「廚神奶奶寶座」。



今晚（4月3日）播出的《廚神奶奶是你媽》首集開始第一回合入圍賽，6對婆媳各有200元預算，並要在限時半小時內，合作煮出一款或以上的拿手家常菜，以爭奪出線名額。

▲ 徐蒨寧及奶奶Amy一同參加比賽。

阿正感失望

首先出場有徐蒨寧（阿姨）及奶奶Amy，兩人竟然挑戰煮出4款菜式。而江若琳（Elanne）及奶奶Peggy就決定用「蝦膏蒸豬肉」出戰，雙方均炮製出自家獨門拿手菜式，難分高下。

比賽間，兩隊合作場面溫馨有愛，更令本來預計會看到婆媳糾紛的阿正大叫失望。

▲ 比賽間，兩隊合作場面溫馨，令本來預計看到婆媳糾紛的阿正感失望。

江若琳令丈夫肚屙



Elanne自稱「地獄廚神」，笑言曾親下廚炮製「薑蔥蠔」，怎料慘令老公Oscar瘋狂肚屙，更差點食物中毒：「因為我miss左啲步驟，唔記得左要烚一烚啲蠔先炒，點知老公全部食曬，差啲要入醫院！」眾人都被Elanne的大膽發言嚇窒。

其後，不善廚藝的Elanne的刀功亦令在場各人替她緊張，均提醒她要注意安全。而一旁的奶奶此時竟爆出一句：「等我切啦不如。」引得全場爆笑。

最新影片推介：馬國明專訪