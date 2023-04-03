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【極地考察】北極考察團親子收費18萬被嫌貴　培正校監：一般遊學團質素低

中小學 15:41 2023/04/03

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培正中學2018年亦有舉行北極考察團。（培正中學圖片）

港澳培正中小學舉辦北極考察團，首次提供5個名額予香港培正小學小五六學生參加，親子同行收費18萬，令網民嘩然。香港培正中學校監兼香港極地研究中心創辦人何建宗，今日（3日）在電台節目中解釋，這是以科研、考察為主的研學團，並非以玩樂為主、「低質素」的遊學團，而團費大部分是用作租「破冰船」。

何建宗今日在商台節目中，回應有關香港培正中小學親子北極考察團的疑問，他表示，北極考察團在6年前起舉辦，一直深受家長和學生歡迎。他又直言，可能是一般遊學團質素太低，令大眾以為去北極只是看極光和玩樂，但他強調這次研學團是較為高端，包括要研究極光對地球磁力波的影響、酸雨對紅潮在全球分布的影響等。

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今次首次加入5個小學生名額，目前已有10多組學生報名，他們需要在申請時提供「研究計劃書」，經老師及教授級人士評選，需要包括創意和可行性，同行的家長亦需要有意成為「公民科學家」，有能力和興趣與科研人員一同做研究。

小學的親子同行費用為18萬被坊間嫌貴，但何建宗認為，學生收費已是在培正校友熱心捐助下減至3萬，而收取家長15萬團費是拉上補下，平衡成本，團費當中七成是用作租「破冰船」，運載師生、家長及校友安全地到達指定地點做研究及採樣。

他又指，過往有參與考察團的學生因而選擇投身科研，立志成為科學家。考察團的價值是在於對學生個人未來志向的影響，並培養他們堅毅、團隊合作的精神，創科研究和教育的投資是國家可持續發展的資本，不過家長亦應按實際情況決定參加與否。

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責任編輯︰王明芳

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