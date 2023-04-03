【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達

▲ Eason分享新歌。

陳奕迅完成了27 場個人演唱會後，飛去了北海道放假一個月，冰天雪地中修煉回來，即推出新歌《塵大師》，Eason受訪坦言，冰天雪地中反而修煉了修理吸塵機的學問，在大自然中休息，是為放鬆自己心中緊扣的結，然後收拾心情，為世界巡迴出發作準備。

《塵大師》這首歌由2020年開始籌劃，原來用了3年時間去搞。「一直慢慢做，做了3年，從來未試過可以慢慢咁做歌，最初有點唔慣，以前1年出3隻碟，2隻廣東1隻國語。四大天王仲癲，1年3隻碟拍10部戲。當大家可以慢一點 ，又可以投入多點，出來的內容可以再深層次，其實好開心。」

▲ 開設快閃店。

向吳孟達致敬

由收到林家謙的曲後，Eason謂自己十分喜歡，想起多年來都很欣賞林海峰的詞，所以就請他填詞，再邀請李榮浩編曲。

他收到李榮浩的編曲時，他正在隔離中，第一次聽已成個人震晒，眼淚水不自覺流出來：「可能我對音樂特別敏感 …..結他聲鼓聲都太動聽，我覺得同首歌意境好夾，歌詞叫你做人要冷靜再入定，但結他像人世間上的各種執念，繞著你想入定的心，真係好正。」

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Eason又說：「有了編曲，阿Jan一啲都唔 『係咁咦」囉，好認真，歌詞、段落上下都為配合編曲調及改幾次，本來歌詞冇達哥（吳孟達），因為做個陣達哥過身，Jan即刻又加返，作為一種默默的致敬。又畫埋塵大師公仔給我，等我可以出動畫版MV，真係好正，好多謝佢。」

談到近年Eason似乎淚水忽然多了，上次演唱會上演過27年來第一次台上喊，聽李榮浩編曲又落淚，Eason剖白未知是否年紀大了，心開始變得軟：「我係一個好抑壓的人，以前甚麼都死撐，覺得梗係輸人唔輸陣，所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈，人大個了，開始好易被感動到。歌叫《塵大師》，我做唔到大師 ，我都係人，只係一粒塵，好渺小。」

巡迴演唱會

Eason又道：「有時會諗，塵歸塵土歸土，有一日我都會化為塵，所以做人不要睇到自己好大，否則會變好㒼塞，我們其實好渺小，一個大風吹埋黎，可以咩都冇。 一些朋友聽歌後留言，話今日好唔掂就爆血管，聽完首歌鬆一鬆，我就好開心，林海峰填這首詞，都想送比香港人，希望大家一齊可以度過所有緊張日子，放鬆一下心情。」

經過27場演唱會，Eason直言之前一直備戰狀態拉緊的神經，終於鬆下來，但因為拉緊了這麼長的日子，像打結的繩子，上面仍有很深的摺痕，「去旅行都係為尋求大自然寧靜，冇乜玩，經常留在個間屋洗碗，洗地，邊洗地邊洗滌心靈。及學識埋修理吸塵機，將纏住在吸塵機上面的頭髮、垃圾全部清晒！好有成就感。」

休息過後，又再出發，4月巡迴演唱會開始，先去新加坡、馬來西亞，7月會去台北小巨蛋，一開7場，Eason說想過是否需要找健身教練訓練體能，豈料經理人撥冷水指他之前27場都沒有：「好好笑，我諗返又係，我有操過，當時都係打下波，哈哈哈.....但係我都反駁見下健身教練吹下水唔得咩，哈哈。」