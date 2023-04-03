【兒童節】小朋友兒童節願望排行榜 專家：5招令子女願望成真

每年都有不同的報告提及如何打造快樂兒童 ，在歐洲的一個兒童願望排行榜，多年來排首位的都是孩子們希望父母不要吵架。兒童發展及教育專家Ken Sir指出父母恩愛家庭和諧，正正就是小孩子們最渴望的禮物，他趁住兒童節來臨，祝福全港孩子們都健康快樂成長。

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其實父母不要少看夫妻間的吵架，當夫妻在孩子面前吵架時，孩子可能會受到負面影響，當中包括情緒不穩定、不安全感、學習問題、行為問題和模仿行為。



首先，孩子可能會因為聽到家長的爭吵聲而感到緊張、恐懼或不安，這會使孩子的情緒變得不穩定。孩子可能會感到困惑，不知道該如何應對這種情況，也可能會感到自責或無助。

同時，孩子可能會覺得家庭不穩定或者不安全，這會使他們感到不安或者焦慮。孩子可能會擔心家庭破裂或父母離婚，這可能會對他們的心理健康和發展產生長期的負面影響。

另外，吵架可能會使孩子分心，影響他們的注意力和學習能力。孩子可能會在課堂上分心，難以集中精力學習，這會影響他們的學習成績和未來的發展。

夫妻吵架可能會使孩子變得易怒、情緒化或者反叛，這會使他們的行為變得更具挑戰性。孩子可能會變得更加倔強或者冷漠，使他們的溝通和交流變得更加困難，在未來的人際關係中也較難對別人產生同理心。

香港家庭地方少，萬一發生了要如何減少對子女影響呢？

如果孩子已經聽到了夫妻的爭吵，家長需要採取措施來安慰和説明孩子應對這種情況。以下是一些供大家參考的方法：

1.確認孩子的感受：問問孩子自己的感受，傾聽孩子的想法和感受。這可以幫助孩子感到被理解和支援，並使他們更願意與家長分享他們的感受。



2.給孩子安全感：家長需要向孩子保證家庭是安全和穩定的，並解釋爭吵是正常的，但不是孩子的錯。



3.保持平靜：家長需要盡可能保持冷靜和理智，以幫助孩子緩解情緒和減少壓力。家長可以通過冷靜地解決衝突，向孩子展示積極的衝突處理技能。



4.消除孩子的疑慮：家長可以向孩子解釋衝突的原因，並讓他們知道父母已經解決了問題，這可以減少孩子的疑慮和擔憂。



5.給予孩子時間：有時孩子需要時間來消化和應對這種情況。家長可以給孩子一些私人時間來處理他們的情緒，並確保他們知道他們可以隨時向家長尋求支持和幫助。

總之，當孩子在爭吵中受到傷害時，家長需要採取措施來説明孩子應對這種情況。這樣可以幫助孩子緩解情緒並減少對他們的長期負面影響。

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責任編輯:許珞珩