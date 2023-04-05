【好人好事】退休室內設計師屋邨做義務樓長　助長者維修整理家居回饋社區

▲ 趙哥退休後發揮助人精神，運用豐富經驗及專業知識，在東涌迎東邨擔任樓長兩年，給長者們一個五星級的家。

人一生只求安居樂業，在前半生勞碌過後，下半場當然希望住得舒適。趙錦康（趙哥）曾在室內設計行業打滾大半生，退休後發揮助人精神，運用豐富經驗及專業知識，在東涌迎東邨擔任樓長兩年，給長者們一個五星級的家。

今年72歲的趙錦康（趙哥），一直從事室內設計，他說自小喜歡繪畫，因而埋下成為設計師的種子。「一直鍾情畫畫，但以前中學不注重美術，藝術老師推薦我去做廣告。起初為戲院手繪電影海報，不過一畫就畫通宵，太辛苦而且人工不高。」

入行室內設計逾50年

後來有師兄介紹趙哥做室內設計，幫裝修師傅畫草圖，從中賺錢，原來收入頗為可觀，決心去修讀室內設計，之後就出來打工。原來當年香港不流行室內設計，甚至沒有設計費，連趙哥的父母也對他的前途存疑。

他說：「在香港如果沒有名氣很難做，只在裝修判頭中賺點錢，沒有地位。於是我北上工作，專攻酒店設計，當地的項目龐大而且地方大，能養活到自己和家人，最後做了28年，直至3年前才退休回港。」

▲ 趙哥也不時探訪邨內長者，關心他們的起居生活。（被訪者提供圖片）

見盡內地眾生相

趙哥要往返內地不同城市，跟同業競爭搶項目來做，他說很有挑戰性。他主要為一些中型的國內集團酒店做設計，兩間得意之作是位於福建省南安市的華僑大酒店及南安大酒店，前前後後做了20多年，為酒店做翻新、修改及裝修等工程。

他笑說職場上看到了內地富人的心態，找設計師不惜一擲千金，不理價錢與其他人鬥爭。「當初入行人生路不熟，心想有錢也不應這樣使。其他人用1,000萬的話，他們就要用2,000萬。我曾經試過花了200萬去做一間浴室！又有看書位、電視等豪華設備，並用原塊石頭打磨成如藝術品般的浴缸。他們花錢花得爽，但我心中就覺得不太恰當。」

50歲考慮退休

趙哥在50歲時已考慮退休，自己做這行有很多規劃，他開始審視自己的人生計劃。「第一件事是財務，退休不能沒錢，回香港一定要有屋住，而且不能太貴。第二件事是有政府幫補加上積蓄，不揮霍也能過活。設計這行業其實可以做很久，但踏入60歲時開始覺得年紀大，出入地盤視察要爬上爬落，有點危險。」

▲ 退休室內設計師趙錦康，回到香港在迎東邨擔任義務樓長，助老人家解決家居問題。（被訪者提供圖片）

太太勸趙哥轉成顧問形式，於是他做了兩年鄉村改造，包括在武夷山市策劃一個朱熹展覽館。「我是接受西方教學出身，以前從未做過這些，接觸不到中國文化。後來做這些才慢慢學習當地的歷史及文化，擴闊了我的眼界。」

回港做義務樓長

2018年退休後，長駐內地的趙哥回到香港，搬到東涌迎東邨，幸而也很快適應新生活。「幾個月就習慣了，本來有很多夢想，以前我喜歡彈結他、唱歌，冷靜過後發現實行不到，惟有參加一些教會活動。我雖不是教徒，但跟基督教也算有緣份，入讀的中學、讀設計的學院都是教會學校，所以很想為教會做一些事。」

他參加由社區投資共享基金資助、香港聖公會福利協會有限公司東涌綜合服務推行的「涌心．共建東涌情」計劃（前一期名為「共建迎東」樓長計劃），成為迎東邨樓長，他笑說有如「打雜」，主力幫忙做一些維修工作、探訪及陪診服務。

助長者家中維修整理

房屋署接到長者家居維修問題，因為人手不足，往往要等數個月才能處理，但如漏水般很急切不能等待，義工們就可上門幫手，這些很瑣碎的小事，對老人家生活卻很大影響。「例如上次發現長者家中的時鐘不動，原來兩枝指針卡住了，其實簡單整理已可。出面找人修理很貴，如請人安裝掛鈎要300元，我們就可以代勞。」

▲ 趙哥加入了「涌心．共建東涌情」計劃，可以助人外，自己生活也充實不少。（被訪者提供圖片）

以前趙哥負責規劃及設計，不用親自落手，見到工人做得慢會忍不住指罵。不過做了義工後，才發現原來很多事都不懂，而且真的辛苦，覺得以前罵錯人。現在他自己也學習了很多，如何處理門鉸、漏水、維修電器等，很有樂趣。

趙哥說困難說不上，但當中也有令他苦惱的地方。「很多長者的家也很混亂，喜歡囤積雜物，有時連行都行不到，有時為他們執拾已花了半天。如掛窗簾布很簡單，但擺滿雜物根本沒有地方爬上去。」

陪伴長者過活

有時趙哥還要為老人家陪診，他說除了去看醫生，其實最重要是陪伴他們傾偈。「他們子女不在身邊，其實生活苦悶，有些長者甚至覺得陪診像去旅行般，過程中與他們傾偈，能紓緩他們的心情，了解他們的想法。見到他們慢慢康復，自己也會覺得開心。」

這區有老人及殘疾院舍，院友很少機會外出，於是有時趙哥會推他們去社區中心玩。試過有位六、七十歲的伯伯，經過超級市場很想進去看，出來後神情像小朋友般興奮。原來平常人見慣見熟的東西，即使我們沒有任何感覺，對他們來說卻是極為珍貴，趙哥也覺很有意義，希望將來可以做更多。

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獲滿足感及鄰里關係

老人家接受了義工幫忙，心存感謝之情，令趙哥及一班義工感到安慰。「看到他們的笑臉及誠心感激，是最大的滿足感。有時他們會封利是、送飲品給我們，我們不能收下，聽到他們開心已足夠。我衷心希望可拓展至其他社區，人人都會年老，將來也想得到其他人的幫忙及照顧。」

趙哥做義工另一個得着，是認識了很多街坊好友。他說迎東邨4座樓不算人多，朝見口晚見面，因此都會彼此認識，重拾舊時居民鄰里之間的人情味，是難能可貴的社區連結和聯繫。他心目中更希望用自己的經驗及知識，做省錢而實用的裝修，幫助居民並回饋社區。

記者：張頌婷