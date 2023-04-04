【靚太廚房】自嘲「朱薰英」上身囉嗦又長氣　朱薰分享與萌爆仔女搞笑相處點滴

▲ 朱薰、之仔及妹之為大家示範復活節親子食譜，以上分享生活趣事。

復活節快到了，爸媽們可以趁機會和仔女一齊「搞搞新意思」，享受親子時光。今集《靚太廚房》復活節特輯找來朱薰和一對萌爆仔女之仔和妹之，製作得意小雞飯糰，大放笑彈之餘，更分享相處點滴。

相處零代溝 給予適當自由

▲ 童年時代大不同，朱薰指兒時父母專注工作，故陪伴時間不多。而現在自己一有時間就照顧仔女，同時教導他們學會珍惜幸福。(陳詠琪攝)

眾所周知，DJ工作繁忙加上不定時收工，而為了不錯過仔女每一個成長時刻，朱薰笑言若要取得平衡，就是將工作以外的時間都送給他們。即使只有檢查功課、陪他們閱讀、玩耍的一小段時間，都要好好把握，盡量抽最多時間照顧他們。

當時認為「豪10年」給他們就可以，但時光飛逝，之仔已經10歲。現在的我會認為「豪10年唔得」，未完成使命，可能要「豪多10年」。

鏡頭面前，一對仔女表現極為淡定，口齒伶俐「轉時快」，舉手投足時更有幾分朱薰的影子。朱薰坦言，自己從沒訓練他們學習面對鏡頭，更不會強迫學習如何打交道，一切以他們的意願為先。因為她知道仔女有各自的思想，在他們能力範圍內可以選擇時，就放手讓他們決定。

我是一個自由度比較高的媽媽，在許可情況下交由他們話事，由他們發揮，不會規限太多，他們有意見發表是好事。

自嘲賤骨頭 「朱薰英」上身教導仔女

▲ 朱薰指之仔和妹之的性格截然不同，之仔「話頭醒尾」，懂得跟隨你意思; 妹之是藝術家性格，會堅持自我，喜歡自由放縱。(陳詠琪攝)

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問及教導仔女最大的難處，朱薰笑指必須「EQ高、耐性好」，更參照羅家英飾演的唐僧，「朱薰英」上身在他們身邊不停嘮叨。因為要清楚了解他們的性格，才知道用甚麼方法去對待他們。

▲ 兩兄妹感情十分好，平日在學校會一同玩耍。(陳詠琪攝)

雖然享受陪伴仔女成長，但當他們進一步測試耐性，無限挑戰自己底線，始終都需要自我冷靜。不過，口硬心軟又捨不得離開他們太長時間。

有時老公會叫我快閃去3-4日旅行，但我都是賤骨頭，想在他們身邊，所以2-3小時食飯睇戲就足夠。

復活節食譜-得意小雞飯糰

▲ 得意小雞飯糰。 (陳詠琪攝)

材料

粟米 已蒸熟紅蘿蔔(片) 紫菜 番茄汁 已蒸熟南瓜(粒) 白飯

做法

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預備工作

1) 將南瓜切粒，蒸熟。

2) 從原條粟米，剝出粟米粒。

3) 紅蘿蔔用模具切成花形。

4) 用模具或鉸剪，在紫菜上剪出圖形作眼睛及嘴巴。

黃色小雞飯糰

1) 將南瓜粒加入1/2 碗白飯，並拌勻。

2) 將一大匙南瓜飯放在保鮮紙上。

3) 保鮮紙包起南瓜飯，壓緊壓實，搓成球型。

4) 打開保鮮紙。

5) 將2粒粟米放在南瓜飯糰做嘴巴。

6) 放上紫菜做眼睛。

7) 加上番茄汁做胭脂，完成。

白色小雞飯糰

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1) 將一大匙白飯放在保鮮紙上。

2) 保鮮紙包起白飯，壓緊壓實，搓成球型。

3) 打開保鮮紙。

4) 放上紫菜眼睛。

5) 將花型紅蘿蔔片放在飯糰上，作雞冠。

6) 2粒粟米放在飯糰上做嘴巴。

7) 加上番茄汁做胭脂，完成。

▲ 妹之表示:就算樣子不討好，但一樣可以好好食。 (陳詠琪攝)

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