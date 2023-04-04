【靚太廚房】自嘲「朱薰英」上身囉嗦又長氣 朱薰分享與萌爆仔女搞笑相處點滴
復活節快到了，爸媽們可以趁機會和仔女一齊「搞搞新意思」，享受親子時光。今集《靚太廚房》復活節特輯找來朱薰和一對萌爆仔女之仔和妹之，製作得意小雞飯糰，大放笑彈之餘，更分享相處點滴。
相處零代溝 給予適當自由
眾所周知，DJ工作繁忙加上不定時收工，而為了不錯過仔女每一個成長時刻，朱薰笑言若要取得平衡，就是將工作以外的時間都送給他們。即使只有檢查功課、陪他們閱讀、玩耍的一小段時間，都要好好把握，盡量抽最多時間照顧他們。
當時認為「豪10年」給他們就可以，但時光飛逝，之仔已經10歲。現在的我會認為「豪10年唔得」，未完成使命，可能要「豪多10年」。
鏡頭面前，一對仔女表現極為淡定，口齒伶俐「轉時快」，舉手投足時更有幾分朱薰的影子。朱薰坦言，自己從沒訓練他們學習面對鏡頭，更不會強迫學習如何打交道，一切以他們的意願為先。因為她知道仔女有各自的思想，在他們能力範圍內可以選擇時，就放手讓他們決定。
我是一個自由度比較高的媽媽，在許可情況下交由他們話事，由他們發揮，不會規限太多，他們有意見發表是好事。
自嘲賤骨頭 「朱薰英」上身教導仔女
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問及教導仔女最大的難處，朱薰笑指必須「EQ高、耐性好」，更參照羅家英飾演的唐僧，「朱薰英」上身在他們身邊不停嘮叨。因為要清楚了解他們的性格，才知道用甚麼方法去對待他們。
雖然享受陪伴仔女成長，但當他們進一步測試耐性，無限挑戰自己底線，始終都需要自我冷靜。不過，口硬心軟又捨不得離開他們太長時間。
有時老公會叫我快閃去3-4日旅行，但我都是賤骨頭，想在他們身邊，所以2-3小時食飯睇戲就足夠。
復活節食譜-得意小雞飯糰
材料
|粟米
|已蒸熟紅蘿蔔(片)
|紫菜
|番茄汁
|已蒸熟南瓜(粒)
|白飯
做法
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預備工作
1) 將南瓜切粒，蒸熟。
2) 從原條粟米，剝出粟米粒。
3) 紅蘿蔔用模具切成花形。
4) 用模具或鉸剪，在紫菜上剪出圖形作眼睛及嘴巴。
黃色小雞飯糰
1) 將南瓜粒加入1/2 碗白飯，並拌勻。
2) 將一大匙南瓜飯放在保鮮紙上。
3) 保鮮紙包起南瓜飯，壓緊壓實，搓成球型。
4) 打開保鮮紙。
5) 將2粒粟米放在南瓜飯糰做嘴巴。
6) 放上紫菜做眼睛。
7) 加上番茄汁做胭脂，完成。
白色小雞飯糰
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1) 將一大匙白飯放在保鮮紙上。
2) 保鮮紙包起白飯，壓緊壓實，搓成球型。
3) 打開保鮮紙。
4) 放上紫菜眼睛。
5) 將花型紅蘿蔔片放在飯糰上，作雞冠。
6) 2粒粟米放在飯糰上做嘴巴。
7) 加上番茄汁做胭脂，完成。
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責任編緝：張懿慧