【虐畜判囚】疑妒忌女友待寵物犬好　勞工督察擊打兩狗囚3周

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30歲勞工處勞工督察疑不滿女友「對啲狗多過對佢好」，以椅子腳擊打及用腳踢向狗隻頭部等，先後7次襲擊兩隻寵物犬，女友發現愛犬向男友兇惡吠叫，懷疑下翻看閉路電視錄影片段後揭發事件。涉案督察早前承認1項殘酷對待動物罪，今(3日）於東區裁判法院被判囚3周。

被告羅家健（30歲），被控於2022年7月21日至8月8日，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷對待1隻金毛尋回犬和1隻混種狗，引致牠們受到不必要的痛楚。

案情指，2022年5月被告和女狗主成為情侶，被告偶然會到女友住所留宿，並獲女友給予單位鎖匙，以便代為照顧兩狗隻。

同年8月8日，女友發現家中所養的金毛尋回犬向被告兇惡吠叫。女友感到懷疑下翻看閉路電視錄影，發現被告當日曾踢向另一隻狗的頭及向牠扔紙巾。女友又發現被告於同年7月21日至8月8日，被告曾7次暴力對待兩愛犬，分別襲擊兩狗，包括以椅腳襲擊頭部、踢和踩頭部和身體及以繩拉扯頸部等。

被告於女友問罪下承認「唔抵得對啲狗多過對我好」，遂向兩狗隻作出暴力行為。翌日女友帶同兩愛犬向獸醫求診，經診斷後發現兩狗隻身體多處受傷。

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記者：林育慧