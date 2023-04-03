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【山泥傾瀉】去年共76宗山泥傾瀉事故報告　創2004年以來新低

社會 16:13 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

土木工程處今日（3日）公布去年山泥傾瀉統計數字，去年共有76宗山泥傾瀉事故報告，無人傷亡，按年減少69宗，跌幅約47%，創2004年以來新低。

土木工程署副處長（港島）張秉業表示，本港大部分山泥傾瀉因暴雨而生，由於去年本港雨量較低，故接報的山泥傾瀉數目亦相對較少。

翻查記錄，本港去年降雨量為2205.4毫米，較1991年至2020年正常值2431.2毫米少約9%；同時全年只發出2次紅色暴雨警告及無黑色暴雨警告，較過去10年平均每年5.3次及1次低。

張秉業表示，處方去年就斜坡安全訪問1,000名市民，發現僅約一半市民對斜坡安全表示關注，不足兩成認為大型山泥傾瀉仍會發生，反映市民對山泥傾瀉風險警覺有所鬆懈。

張秉業稱，過去曾有經驗顯示，若該年山泥傾瀉事故數字偏低，下一年的數字可能會升得較厲害，舉例2007年只有83宗事故，而2008年即上升至863宗。他指出，雖然有關情況非必然發生，但市民不可掉以輕心，誤以為風險已較低，強調本港山多平地少，很多發展項目鄰近山坡，香港山泥傾瀉不可能是零風險，且一定會發生。

他呼籲，市民要居安思危及提高防災避險意識，在山泥傾瀉及暴雨警告生效期間遠離斜坡，亦勿逗留泥石霸，若目睹山泥傾瀉發生要盡快離開，勿停留拍照。

為提高市民對山泥傾瀉風險的警覺性，處方在寶雲道設立「寶雲道斜坡研習徑」，研習徑由寶雲道臨時休憩處開始，以司徒拔道為終點。全長約3公里，步行時間約為一小時，途中設有8個研習點，介紹附近各種斜坡工程，包括各類防止及防治山泥傾瀉和斜坡美化措施。

處方會定期舉辦導賞參觀，市民可瀏覽「香港斜坡安全」網頁了解報名安排，而研習徑沿途設有資訊板，市民可利用智能電話或平板電腦掃描資訊板上的二維碼，自助導覽；同時也可在上述網頁進行虛擬導賞及觀看VR 動畫。

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記者：黃小冰

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