【日本旅遊】大阪全新Outlet 4月17日開業　首次結合Outlet及商場共251店舖【內附地址】

▲ 1樓的「黑門市場」以食材及美食店為主，仿照日本橋那個市場打造。（相片來源：PR Times）

大阪鶴見三井Outlet Park於3月已結業關門，由另一個全新Outlet「三井 Outlet Park 大阪門真」補上，這個Outlet將於4月17日正式開業，位於大阪門真市，是三井不動產首次將Outlet及商場結合而成的複合型商業設施，商店多達251間，必可買到夠本！

三井 Outlet Park 大阪門真距離大阪市中心約30分鐘車程，可乘坐京阪本線、大阪Monorail線「門真市站」步行約8分鐘到達。大樓1樓及3樓為Lalaport商場，共有153店舗，當中有19間首次登陸大阪的商店，另有再次於日本開店的FOREVER21、LOFT及無印良品等。

Outlet則進佔2樓，共有98店舖，部分由大阪鶴見店搬遷，面積及數量均有增加，當中17間為首次於關西Outlet開設。品牌包括BEAMS、COACH、montbel、New Balance及Nike等。

最特別是1樓一半樓層為大型飲食區域，當中的「黑門市場」更是仿照日本橋的黑門市場而設，邀請了名店牛兆、海鮮店深廣及咖喱專門店New Daruni進駐。同層亦有超市、餐廳、快餐店及Cafe等食店。3樓更是一個大型美食廣場Food Terrace，不愁沒有美食。

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4樓為頂樓露天廣場「空之廣場」，設有大草地、公園、舞台及遊樂場，讓旅客可以在此休憩玩樂。同場有戶外品牌開設的全新LOGOS CAFE & HIROBA，售賣雪糕、甜品及小吃，亦有仿照露營場地的空間。

三井Shopping Park Lalaport門真／三井 Outlet Park 大阪門真

地址：大阪府門真市松生町204番3他

開業日期：4月17日

記者：張頌婷