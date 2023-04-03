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【公民科】首個公民科考察團今早出發　陳國基盼學生了解國情助大學選科

社會 16:19 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

首個高中公民科內地考察團今早（3日）乘高鐵出發，政務司司長陳國基（前排右6）為率團的教育局局長蔡若蓮（前排右7）和參與師生送行。（政府新聞處圖片）

首個高中公民與社會發展科內地考察團今日（3日）出發，約250名師生今早乘高鐵出發，前往廣州和深圳進行兩日考察，將於明日傍晚返港。政務司司長陳國基今早為率團的教育局局長蔡若蓮及參與師生送行，陳國基希望學生重點了解國家各方面發展，再結合學生的興趣，相信有助於明年大學選科。當局預計直至8月底前會有逾4萬名學生出發。

首個公民科考察團約250名師生，來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學。團員首先到訪廣州市執信中學，出席公民科內地考察團啓動儀式。蔡若蓮致辭時表示，超過20個不同主題的考察團將陸續出發，預計8月底前有逾4萬名學生參與。她期望同學珍惜這難得的考察機會，除認真學習外，亦不忘自己是香港形象大使，時刻展示香港高中學生的質素。

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啟動儀式後，考察團成員在執信中學參與課堂活動，並與該校學生共進午餐和遊覽校園。考察團將前往廣州和深圳其他景點，認識當地歷史、文化和科技發展。

陳國基為師生送行時表示，很高興見證香港與內地恢復全面通關後首個公民科內地考察團正式啓動，勉勵同學在考察中了解國情和國家最新發展，從而加強國民身分認同，並思考如何把握國家發展帶來的龐大機遇，成為香港和國家的貢獻者和建設者。

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責任編輯：馮琪雅

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