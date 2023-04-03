【性感女星】葉子楣瘦到見骨卻力保驕人上圍　不受金錢誘惑堅守三點不露

昔日性感女星葉子楣當年憑一雙巨乳成名，近年葉子楣已退出娛樂圈過著平凡生活，早前網上流傳一張葉子楣跟圈中人的聚會相，這一代「波霸始祖」身材再成網民討論熱話！

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36F上圍堅挺非常

從照片所見，除葉子楣外，席間還有黃錦燊、陳欣健及許冠文等人，只見身穿淺藍色衫的葉子楣依然留著一頭短髮，樣貌亦未有走樣。

而身形纖瘦的她胸骨曝現，下巴亦十分尖削，不過其36F驕人上圍依然堅挺，力保「波霸」美譽！

▲ 葉子楣出席陳欣健演唱會慶功宴。（網上圖片）

另外，上個月中陳欣健在廣州開了一場演唱會，當時葉子楣、魏秋樺等人到場支持，之後更出席慶功宴。

當時朋友圈流傅一張眾女與葉子楣的合照，穿上吊帶低胸衫的她身材保養得宜，站在一班年輕女生當中也毫不輸蝕。

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曾紅遍東南亞

葉子楣於1985年完成第三期亞視訓練班便成為旗下藝員，但大多演小配角，其後她獲邀為雜誌拍下性感封面照，即被發掘加入影圈。

葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》，她飾演其中一位美女靈狐，之後再憑《玉蒲團之偷情寶鑑》火速走紅，紅遍中港台及東南亞。

在1991年，她在《夜生活女王霞姐傅奇》擔當第一女主角，可說是其演藝生涯的高峰。多年來，她演出多套電影，當中雖然不乏三級片，但葉子楣卻從未全裸演出，堅持不露點。

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片商以銀彈利誘露點

對於堅守這原則，葉子楣曾表示想把最好的留給未來丈夫。當年傳聞片商以800萬利誘葉子楣，不過她也不為所動。

另外亦有指葉子楣深明觀眾的心態，認為「越看不到越想看」，若堅持三點不露，自身的價值就可不斷提高。

歸於平淡的葉子楣曾於訪談中剖白當艷星的感受，她直言當年總是要露胸的日子真的很煩，反而現在生活簡單，不需要熬夜和周圍飛，令她很享受。

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