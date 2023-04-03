【奇案】6旬商人為女友假扮廉署人員遭控　保釋期間用控方證物公審證人遭加控

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一名67歲男商人早前為女朋友冒充廉署人員，被起控3項冒充廉政公署人員罪名，他在保釋候審期間，將控方提交的涉案閉路電視片段放到社交媒體平台，並「公審」控方證人，指稱他們偽造證據，現被加控5項妨礙司法公正罪名，安件明日在西九龍裁判法院作審前覆核，被告屆時亦會就妨礙司法公正罪名答辯。

廉政公署加控一名冒充廉署人員案被告5項妨礙司法公正罪名，指他涉嫌在案件開審前，上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段。

涉案被告譚榮柏67歲，職業為商人，他被加控5項妨礙司法公正罪名，違反普通法。被告早前被控3項冒充廉政公署人員罪名，違反《廉政公署條例》。案件將於明日（4日）在西九龍裁判法院作審前覆核，被告屆時亦會就妨礙司法公正罪名答辯。

案情指，被告的女朋友因涉及1宗車輛碰撞交通意外，於2020年遭涉事另一名司機的僱主民事索償，其後女友被小額錢債審裁處命令須向該僱主作出賠償。被告之後涉嫌冒充廉署人員，要求3名診所職員核實該名司機的醫生證明書。

廉政公署指，被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被落案起訴3項冒充廉署人員罪名，其後於去年12月16日在法庭否認控罪，獲准保釋候審。

控方向被告送達有關該審訊的材料，包括上述診所的相關閉路電視片段，片段顯示多名控方證人的影像及聲音，並載有「辯方副本」的水印標記。

被告涉嫌於或約於去年12月22日，意圖妨礙司法公正而作出一連串行為。他涉嫌在冒充廉署人員案件開審前，在一個社交媒體平台上載5段短片，內容提及該案其中5名控方證人，當中聲稱5人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

廉署調查發現該5段短片包含上述診所的閉路電視片段，均載有「辯方副本」水印標記，短片並提及五名控方證人的個人資料。

廉署發言人提醒市民，妨礙司法公正是嚴重罪行，一經定罪可處以任何監禁刑期及任何罰款金額。如發現在廉署案件中有該等違法行為，廉署定必嚴肅跟進，絕不姑息。

上述診所在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：陳梓蔚