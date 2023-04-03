【校長專訪】校友為師弟提供生涯輔導暑期實習　170年老校聖保羅書院重承傳兄弟情

▲ 聖保羅書院170周年重視承傳兄弟情。

位於中西區的直資名校聖保羅書院，是擁有170年歷史的老牌男校，多年來孕育出不少知名校友，近年亦誕生多名DSE狀元。校長源迪恩表示，聖保羅經常講「brotherhood」（兄弟情），師生有很強的凝聚力，即使畢業後也依舊是這集體的一部分。他亦強調，聖保羅所做的不是培養狀元尖子，而是希望學生找到自我，將來可發揮潛能。

作為聖保羅書院的第12任校長，源迪恩校長娓娓道來聖保羅的歷史，聖保羅書院創校於1851年，當年校舍位於中環鐵崗，二戰時曾與聖保羅女書院合併，直至戰後1950年聖保羅書院復校，搬到般咸道現址。聖保羅在1960年代已開始成立學生會，是最早有學生會的學校之一；它亦是共融學習的先鋒，70年代起與心光盲人書院合作，陸續有視障和聽障學生入讀。

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直至2002年起，學校在政府鼓勵下轉為直資模式，希望有更多資源嘗試新的教學模式、引入多元化的課程和活動。在聖保羅任職接近30年的源校長表示，學校強調兄弟情，校歌裡有一句「人人為我，我為人人」，學生無論來自甚麼家庭背景、不同能力、興趣和性格，都會尊重大家，

我們不單是個體，也是集體的部分。

校友為師弟提供實習機會

聖保羅有完善的「朋輩導師」制度，中四學生會擔當朋輩輔導員，照顧中一新生一年；中二、三的學生也會回到小學，在水運動或其他活動做助手。學校過去多年培育出不少傑出校友，在社會各界貢獻良多，他們作為師兄也會回校為中四、五師弟提供生涯輔導，包括大學選科、出路等，有校友更提供暑期實習，讓學生能親身到律師樓、建築師樓等地體驗工作，

我們都很習慣承傳，大哥哥帶弟弟、弟弟再帶小弟弟，這是聖保羅一直很積極做的工作。

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聖保羅書院學生近年在DSE文憑試中成績亮眼，2019年更首次誕生超級狀元。不過，源校長卻直言，學校並非只專注培育學術尖子，他認為每個學生都是獨特，只要在他們能力範圍做到最好，在他心目中全都是「狀元」。

源校長又指，中學是認識自我的階段，希望學生透過不同活動發揮潛能，例如學校近日舉辦活動周，整個星期都不用上課，初中有導盲犬活動、傷健籃球、瑜珈等，中四學生則有外展，全級在野外生活一星期，希望學生在課外有啟發性的學習，助他們擴闊視野。

雖然學校採用DSE課程，但校本課程著重跨學科學習，參考IB的探究式學習，讓學生發現問題、解決問題。中四、五學生需要自訂題目做專題研習，撰寫論文和匯報。此外，校本課程亦加入聯合國的17個持續發展目標，讓學生關注氣候變化、貧窮、水源等問題，

我們不只預備學生考到好成績上大學，而是要預備他們的人生，助他們獲得21世紀需要的技能。

▲ 源校長希望為學生預備往後人生。（湛斯雅攝）

中環街市舉辦170周年展覽

為了給予學生更好的校園環境，校方近年進行擴建工程，除了擴建課室和增加特別室外，目前也在興建新的有蓋游泳池。源校長指出，學校從1979年已有泳池，但近年開始漏水需要維修，就索性改建為有蓋泳池。學校亦在修建新的接待處，同時把校長室從6樓搬到地下，拉近學校與社區的距離，他期望所有工程都能在今年12月前完成。

聖保羅書院雖在兩年前已踏入170周年，但部分慶祝活動受疫情影響近日才陸續展開。學校將於4月8日至16日期間，在中環街市舉辦主題為「「城中先驅．啟迪後賢」的展覽，以沉浸式互動體驗展示聖保羅書院歷史和未來發展。源校長指出，師生和校友花了差不多3年時間，訪問了近170名校友、家長、學生、退休老師、校工等，分享他們的回憶和趣事，

聖保羅不只是一間學校，而是一個充滿故事的地方。

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記者：林愛娜