【天主教香港教區】主教周守仁4月中率團訪京　成回歸以來首位訪京的在任香港主教

▲ 周守仁將於4月17日，率團到北京訪問5天。(資料圖片)

天主教香港教區主教周守仁將於4月17日，率團訪京5天，是香港回歸以來，首位在任香港主教訪問北京。北京市天主教愛國會副主席、北京教區秘書長甄雪斌表示，今次是兩地教會的正常交流，北京教區亦有定期與其他地區的教會交流，教區之間關係良好。

周守仁將於4月17日，率團到北京訪問5天，訪問團一行四人，周守仁、天主教香港教區輔理主教夏志誠、副主教蔡惠民神父和主教私人助理黃家俊。周守仁是應北京教區主教李山邀請，李山同時是中國天主教愛國會主席。

甄雪斌提到，兩地教會的管理制度及方式有不同，今次交流能互相了解、互相學習。



上一次有香港教區主教訪問北京，已是1994年時任教區主教胡振中樞機，當時獲國務院宗教事務局邀請訪京。

香港中文大學崇基神學院副教授龔立人認為，今次交流是2018年簽署中梵主教任命臨時協議的延續，規格合適。他解釋，今次是教區之間的交流，估計雙方會集中商談日後交流的細節，包括可能安排兩地神父互訪進行教育和宣教工作等。

周守仁早前表示，此行將延續香港教區橋樑角色的任務，促進雙方接觸與交流，以增進了解。

天主教香港教區早前表示，早在去年便收到北京教區的邀請。香港教區本著主內兄弟情誼之心，在去年底亦接受了對方的邀請。

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責任編輯：區綽彥