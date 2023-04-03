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【性感KOL】大胃王Suet E食極唔肥　後悔一時心軟被拍露點照【多圖】

娛樂 18:23 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

本身是護士的性感KOL Suet E憑十分驕人的身段再加非常大方派福利的性格，成功突圍吸引不少宅男粉絲，而Suet E IG現有9.2萬粉絲，可算頗具人氣。

Suet E除在網上派福利照外，也不時拍片吸引粉絲，當中就經常拍「挑戰大胃王」片，比如挑戰60分鐘內食2kg牛肉火鍋、食100粒章魚燒等，令人意想不到身才勁fit的她卻超大胃，甚具娛樂性。

而現時身在日本旅遊的她，不時更新個人社交平台分享旅行點滴，當中不乏四圍食的短片，盡展其大胃王本色。

【性感KOL】香港靚女插畫家日本出寫真　KITKAT與日本人拍拖：示愛較大膽直接

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Suet E露點照流出

不過「人紅是非多」，在去年底，她為飲品拍廣告片上載到網上後，有網民指身穿三點式的她疑上水時泳衣移位導致走光，事後Suet E解釋只是泳衣摺㾗的陰影，不過因為引起太大誤會，所以最後刪片。

另外，雖然拍了不少頗大膽的照片，但一向行健康性感路線的Suet E堅持不拍露點照。可是在今年初，網上流傳一張她的露點照片，由此引起網民討論。

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一時心軟被出賣

而她在出席公開活動時哽咽承認自己是相中人，可是相片是幾年打指，並解釋當時剛接觸攝影，甚麼也不懂，而拍攝時她用手遮住胸前重要部位：「攝影師就用不同藉口，要我將對手拿開，又話我動作好生硬不靚，又話會利用光影將胸前兩點遮住。」結果她放下戒心讓對方拍。

Suet E指，可是她後來收回相一看，照片卻拍到露點，而她以為攝影師沒有把相片留底，豈料照片在幾年後卻流出，感覺如被出賣。

她表示有質問該攝影師，可是對方解釋因為電腦被入侵，而Suet E亦有報警求助。此外，她事後知道該攝影師也有找其他模特兒拍照：「他依然用同一套路，氹女除衫影相。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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