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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【平機票】香港航空大阪來回連稅$2,112起　優惠4月底開始僅持續半個月【附詳情】

社會 17:32 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（程志遠攝）

香港航空4月底往來日本大阪有平機票，根據官網顯示，4月23日至5月12日期間，指定日子來回機票連稅及其他費用最平2,112港元起，而且航班時間不錯，可以選擇早機去晚機返，早上11時半起飛，最遲晚上11時55分回程，不過每位乘客只可攜帶一件最多重7公斤的手提行李。最平2,112港元票價的日子如下：

4月23日至26日出發、4月28日回程；4月23至27日出發、4月29日回程；4月26日至5月1日去程、5月3日回程；4月27至5月2日去程、5月4日回程；4月28至5月3日去程、5月5日回程；4月29至5月4日去程、5月6日回程；4月30至5月5日去程、5月7日回程；5月1至5月5日去程、5月8日回程；5月2至5月5日去程、5月9日回程；5月1至5月5日去程、5月8日回程；5月2至5月5日去程、5月9日回程；5月3至5月5日去程、5月10日回程；5月4至5月5日去程、5月11日回程；5月5日去程、5月12日回程。

其次票價為2,884港元起，如4月25日至30日出發、5月2日回程。錯過是次優惠，票價將回升至最貴5,498元，漲幅1.6倍。

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記者：陳麗娜

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