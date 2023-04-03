【慈善演唱會】林家謙預告與「奇怪人」合作　陳蕾盼拉闊與AK共舞：我有謎之自信

剛過去周末日，6位新世代歌手及組合，包括林家謙、陳蕾、岑寧兒（Yoyo）、林欣彤（Mag）、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey參與《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。

是次演唱會由MC $oHo & KidNey打頭陣，兩人先唱出《跌嘢唔好揾》及《出門四寶歌》炒熱氣氛。之後演唱《係咁先啦》時，二人笑指已到音樂會尾聲，「大家舉起隻手，講定Bye Bye先，無錯，好快就到尾聲。」最後MC $oHo & KidNey以講述創作人心聲的新歌《橋橋》作結。

接力到林欣彤出場，唱出鼓勵大家要愛自己的《鐵樹》、提醒大家活在當下的《不怕》、以及支持領養寵物的《你是我的家》。

Mag更興奮向觀眾們「示愛」。「我們呢代成日講愛自己，我學到真正嘅愛自己係為自己負責任，唔過份依賴，唔過份孤立，我成日借用自己嘅歌，去鼓勵自己再鼓勵大家，I love you！」

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Mag努力寫歌

近日積極參與歌曲幕後製作的Mag表示，暫時正集中努力寫歌：「其中一首由自己創作曲詞的新作會嘗試重型一點，無咁靜。」

而由細到大都相信都好想幫人的她，由中一開始已做義工：「幫手湊小朋友、同佢哋畫畫，記得有次仲煮菜心炒牛肉，我依家領養咗兩隻狗狗都算一個長期義工，我同fans都有一齊做義工㗎。」

到岑寧兒上台，唱出4首大受歡迎之作，而在後台訪問時Yoyo表示，今年想有更多時間做新歌，更想爭取時間去旅行，「開關後去過加拿大同台灣探屋企人，但未有時間去旅行。」

林家謙出場全場歡呼

之後下一位演出歌手是林家謙，他一出場便引來全場歡呼。他首先唱出《神奇的糊塗魔藥》，即興在台上大玩改歌詞，將「當一個幸福的傻更更的你」改成「當一個幸福的嚟睇騷的你」，冧爆全場觀眾。

最後更在台上瞓住唱首次表演的最新歌曲《小林不動產》。事後在台下林家謙神秘預告，「月中會有好特別嘅演出，同一啲好奇怪嘅人，會有一啲好奇怪嘅performance。」

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陳蕾當《造星V》導師忙碌

緊接林家謙後是陳蕾上台，陳蕾是次表演了《凡星》、《相信一切是最好的安排》、與及首次演唱的新歌《窮人的薔薇》

於台下訪問時陳蕾表示接下來會非常忙碌，繼續出歌拍MV，同時又要做《全民造星V》的導師，5月中又會與MIRROR成員AK及Ian演出拉闊音樂會：「希望就到時間可以同Ian、AK夾舞，我自己有謎之自信，覺得自己可以郁到下，唔好跳太勁就OK。」

▲ 陳蕾將參與拉闊音樂會。

Dear Jane壓軸登場

壓軸出場的Dear Jane帶領全場氣氛去到最高點！演唱第一首歌《最後一間唱片舖》時已全場企起身，《銀河修理員》、《到底發生過什麼事》、《人類不宜飛行》更是全場大合唱。

Dear Jane在台下訪問時表示將會出大碟，「希望暑假前會出到，仲會有啲唔同類型嘅演唱會。」而Howie想起小時候與朋友一起做義工的趣事，「遇到啲好曳嘅小朋友，真係好細個嗰時，咁有啲導師教我哋唔可以嬲，嗰時真係完全唔識得handle小朋友。」

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