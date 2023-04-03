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【傳媒操守】報業評議會上年度錄39宗投訴　近六成投訴涉失實誤導或偏頗

社會 17:50 2023/04/03

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香港報業評議會今（3日）表示，上年度接獲涉及報刊及其網站新聞內容的39宗投訴，近六成涉及失實、誤導/偏頗，兩成涉及淫褺不雅/血腥，整體投訴數字較對上一個年度大幅減少近六成。

在網上新聞資訊真假難分的時代，香港報業評議會稱，將積極團結新聞業界及加強溝通，以提升新聞專業水平，同時積極向社會各界提供資訊素養教育，務求讓市民大眾慎思新聞資訊真偽的重要性、以及掌握明辨資訊真偽的方法。

香港報業評議會於上年度（2021年11月至2022年10月）合共接獲39宗投訴，按投訴性質劃分，有23宗涉及失實、誤導/偏頗，佔整體投訴近六成，8宗涉及淫褺不雅，佔整體投訴兩成，1宗涉及私隱，餘下7宗為其他投訴。

投訴個案經議會的執行委員會評審後，大部分被評為「不成立」或「無法處理」，只有1宗投訴，因涉事新聞機構未有妥善處理新聞照片中可能涉及私隱的內容，經議會提醒後，已作出修正。

香港報業評議會主席彭韻僖表示，隨著社會環境及傳媒生態有一定變化，網上新聞講求報道要快的情況下，對新聞報道的質素存在一定影響；另一方面，網絡新媒體大行其道，真假新聞資訊充斥，市民大眾需明辨新聞資訊。

彭韻僖指出，香港報業評議會將繼續致力監察新聞媒體的報道，接受公眾投訴，提供一個以公平公正方式監察報章及其網站新聞內容的平台，亦會與業界加強溝通，鼓勵新聞業界秉持專業操守，向市民提供優質新聞資訊；同時會透過不同的渠道，向公眾宣傳和教育，以提高他們分析新聞資訊的能力。

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責任編輯：吳卓峰

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