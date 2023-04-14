報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜

試用專員: Lai So Han

第一次試用NatuLaka既礦物海泥膜，令我覺得好既地方係比起其他品牌既礦物泥膜，佢一點都唔乾，我比建議時間可以敷多五分鐘，都無乾涸既感覺，洗掉面膜之後，塗平日的護膚品亦覺比平日吸收好了，呢款泥膜會考慮推薦比朋友同埋會再回購！

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試用專員:Tam Hoi Ching

平時去做Facial ，大多只包保濕或深層清潔，如要去印、抗皺，甚至美白，通常會叫你加錢做機，仲要講明做好多次先有效果，

講真真係唔係太想加錢做機。

今次有機會試到NatuLaka 無添加淡印礦物海泥膜，真係有種期待感。一收到時，覺得有點太細包，心諗會唔會唔夠揸三次整塊面呢。但返到屋企一開黎試，擠出兩個五元大小嘅份量，原來已經夠敷整眼下所有地方及額頭，而有暗瘡印嘅地方，更加厚厚咁揸。

用咗第一日就效果唔太明顯，再到第三日再用，感覺暗瘡印有啲開始淡，再到第七日再試，用後感覺再淡一啲，到第十日暗瘡印就完全唔多覺，要好近刻意望先有好微暗瘡印。

今次家中去暗瘡印效果原來唔錯，其實只要勤力啲就唔使一定出去加錢做機，又慳返多啲又可以靚啲，黎緊夏天都無懼唔帶口罩，淡妝見人。

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試用專員: Man Tsz Ying

多謝TOPick抽中我試用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，拎完之後個晚已經迫不及待開左黎用，用完之後即刻見到塊面白左，真係好有效，好可惜唔記得用半邊面黎做對比，而且用完一啲都唔乾，用完之後我再詳細睇左個包裝，原來可以用埋係身體上，第二晚即刻試左係身到，效果就冇面部明顯，但我覺得呢個產品好適合我用，因為我年尾會結婚，諗緊點樣可以去除額頭同下巴既暗瘡印，就抽中左試用呢款淡印礦物海泥膜，仲要效果都好明顯，用完可以再買黎用，KEEP住用到年尾應該可以白幾度。

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試用專員:Yiu Lai Ping

我先把NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜放落雪櫃，效果比想像中好，我用磨沙先洗走角質層，再用爽膚水打底，再使用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，扭蓋直接唧上面都很方便，份量夠我面用5至6次，質地非常水潤，開益鼻已聞到精油味，擦上面一會兒涼浸浸，等候10分鐘用暖水清洗很方便，感覺很清爽及非常潔面的感覺，抹乾後毛孔軟化了，整體效果不錯，用完試用裝也會買這產品。

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試用專員:wu wei

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，以沖繩礦物海泥配合高嶺土，成分天然。剛打開時，有一陣淡淡精油味，擠出後面膜好似cream咁樣既質地，唔會太乾，塗抹後塊面感覺很溫和，唔會有任何刺激或者痕癢感覺。按照說明要求10分鐘後用溫水洗完塊面，感覺皮膚特別乾淨，柔軟同埋白滑左，膚色瞬間提亮。

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試用專員:Tsang Lai Kwan

NatuLaka 無添加淡印礦物海泥膜，成份天然，採用了天然高嶺土，天然沖繩礦物海泥，天然香薰油，今天一收到就即刻試用，包裝簡約，輕巧方便，我今次用了第二個方法，沖涼時搽上適量的海泥膜，然後散發出陣陣香氣，令人心情放鬆，可以好好享受沐浴愉悅的過程，五分鐘過後，用暖水慢慢沖走面上的礦物海泥膜，然後馬上照鏡看看效果，臉上不但沒有炆炆緊的感覺，充面光澤水潤，仔細看看鼻上的黑頭，也很清洗得很乾淨，皮膚角質層軟化後，皮膚表面充滿光澤，之後搽上爽膚水，精華面霜，快很容易吸收。真的要再努力使用，期待下次使用時，可以減淡面上的雀斑。

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試用專員: Ng Kam Yu

感謝TOPick抽中我試用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，KEEP住用左一個星期，面部既印的確淺左，其實用第一次都見到效果好明顯，但我都KEEP住用一星期先評論，雖然係礦物海泥膜，但用落一啲都唔會乾，用開泥膜既人就會知道，用完泥膜塊面一定會繃緊，但呢款礦物海泥膜完全唔會令到塊面繃緊，我仲要係沖完涼即刻用，完全一啲都唔會乾，用完摸下塊面，又真係好滑，所以好值得推薦比大家用。

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試用專員: Leung kin ching

本人使用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後，感覺皮膚回復彈性，黑頭粉刺等污垢都有能有效吸走，成分使用濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，感覺非常之天然，好似去咗美容院做咗個facial咁正，自己都會長期買嚟用，並向閨蜜好友推薦。

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試用專員:WU XIN

NatuLaka的礦物海泥面膜，一週用左兩次。質地較為柔軟，有天然精油的香味，敷在面上時無任何刺激或唔舒服感覺。我係等待10分鐘後，用暖水沖乾淨。期間，面膜並沒有變乾，與我之前用過的海泥面膜有D唔同。洗乾淨之後，也沒有過於明顯的前後差別，屬於比較天然同溫和的產品。

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試用專員: Lai Yuen Hing

多謝TOPick抽中，比我可以試用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，拎完返屋企即刻試左，泥膜質地好易推開，而且用完真係唔會乾，摸落仲滑左，第一次用時我怕泥膜會好乾，所以我用完之後都再敷多塊面膜，我覺得用完呢個泥膜再敷面膜，好似雙重效果咁，皮膚更加白滑，我第二日用先發現原來唔止面部可以用，亦都可以用係身體上，岩晒我用黎去走背脊上既印。

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試用專員: LIU JIALI

今次試用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，擠出來時覺得質地好輕盈，易揸上臉上。揸時，聞到好清鮮佛手柑，氣味唔會俗，好好聞。我最喜歡係等10分鐘過程，唔會［拿］,唔會好刺激，及唔會乾透唔怕會起紋。洗面後，覺得塊面有提升咗光澤，及有幾粒粉刺可以輕易用頭鼻針一野整走，個鼻乾淨晒。因為NatuLaka適合身體使用，我都用試用背部有暗瘡位，有天然精油，真係好好聞好似做緊spa，等緊5分鐘時間我就開始洗頭，好好利用時間。

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試用專員: chan shirly

隨年齡增長，肌膚的新陳代謝下降，肌底沉積污垢物難以自行排出，就算再好的護膚品也無法吸收，所以清潔才是皇道。深層清潔面膜是補充日常潔面產品的不足而生，市面上的深層清潔面膜多以泥狀為主。今次我為大家試用NatuLake 無添加淡印礦物海泥膜，其主要成分使用濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，能有效地吸走皮膚粉刺毛穴、角質等污垢，洗後絕不乾燥。亦可以徹底吸附多餘皮脂、粉刺及角質污垢，同時不會導致皮膚乾燥或受損，有效預防粉刺及暗粒！ 一打開，就見到白色的礦物泥，我就立刻覺得這一定是一種塗上面會即時很清爽，但當它乾左，就好難清潔的清潔面膜。

這款面膜質感較軟身，用手推非常容易，感覺順滑。潔潔臉部後，把清潔面膜塗上臉上，當然要避開眼部位置，而我的用量都會比較多，因為用量太少，只塗上薄薄一層的話，就未能發揮到深層清潔的功效，所以我每次會厚敷，待約10分鐘後會用清水徹底沖洗乾淨即可。使用後肌膚有明顯回復細緻感，黑頭及毛孔問題亦有明顯改善。而這款清潔面膜就算過10分鐘後，都唔會好乾，仲好潤。值得推薦。

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試用專員: Marie Ng

Natulaka 對我來說是一個新的品牌，最吸引我的是12無添加，配方溫和天然，而且成份包括四種100%天然精油。打開包裝，精油的香味撲鼻，令人感到舒暢。泥膜可用於身體及面部，今次我試用在面上和手上，泥膜容易推開，因泥膜加上精油，感覺比較滋潤。整個敷面的過程都聞到陣陣香薰味道。很討好的味道。敷10分鐘後用溫水抹掉，感覺白滑左。至於淡印效果就不大。下次可以試下皮膚暗淡的位置。

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試用專員:Lau Ngan Ni

我有幸抽中做Topick 好物試用專員，試用Natulaka無添加淡印礦物海泥膜，睇到可以“淡印”2個字，我就好想被抽中可以試用，年紀越大，講真，块面點護膚都有斑紋，睇落真係老幾歲，而且有斑紋就代表年紀大。我開始時，每個星期膚“Natulake”無添加淡印礦物海泥膜1次，發覺膚完块面唔會太乾，而且海泥膜質地都好柔滑，可以一邊膚住海泥膜一邊做其他事，清洗時也簡單，唔會好似其他牌子咁，要洗好耐先洗得乾淨，之後膚多块保濕mask, 1個月過咗，我發覺块面冇咁油，而且睇落斑紋冇加深咗，真係好產品

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試用專員:Leung Hung Cho

因為本人油脂分泌旺盛，毛孔經常閉塞，導致有很多暗粒。而NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜的主要成分使用濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，能有效地吸走皮膚黑頭。而且可以一物兩用，除了敷在臉上，又可以敷全身，一次過去除全身角質和多餘油脂、平滑肌膚，有效地提升毛孔緊緻度，好處多不勝數。

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試用專員: CHENG KA YI ANNA

日常不愛化妝既我，雖然大大減低皮膚上之刺激，與及由化妝帶來殘留之污染，但面部皮膚仍經不過日常生活帶來之壓力，加上香港空氣污染及疫情期間帶口罩之影響等等，導致反覆不停出現敏感，以及令面部保濕力下降而引致乾裂。後使用NatuLaka 無添加淡印礦物海底泥膜，即為皮膚帶來彈性及潤滑光澤。當中配方溫和天然，適合敏感肌膚及全身部位使用。而內含有APPS，可以抑制黑色素產生，令肌膚美白亮麗。使用一次後即有明顯對比，保濕方面亦可保持濕潤效果。所以我會繼續使用並推薦比喜歡NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜既絲打們。

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試用專員:Wong ManYee

我會先使用毛巾沾取溫水敷於臉部，讓毛孔打開角質軟化後再敷泥膜，泥的面膜風乾比較快，建議裝一枝蒸餾水噴霧，敷之前可以噴一噴，敷的過程中如果感覺乾了，再噴一噴，不會風乾太快。也可洗澡時，使用該面膜，熱氣能讓礦物成分更好的被皮膚吸收。我會在面膜中滴入幾滴喜愛的精油味道混合敷面。清潔的同時，天然礦物深入到皮膚深處滋養肌膚，沖洗完後,肌膚一點都不會有乾澀感, 反而摸起來很柔軟, 滋潤。

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試用專員: chu kwun wah

身為男士的我，鼻子上的毛孔確實係比較粗大及有黑頭，今次我為大家試用NatuLake 無添加淡印礦物海泥膜，其主要成分使用濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，能有效地吸走皮膚粉刺毛穴、角質等污垢，洗後絕不乾燥，非常適合我試用。由於我好少使用海泥膜，上網都有教我要先潔潔臉部後，並要用暖毛巾敷臉，其目的是打開毛孔，再把清潔面膜塗上微濕的臉上，而我亦都跟隨上述步驟。一打開，發現面膜質地是近似膏狀，無咩味，塗上臉時亦好易推開，感覺好清涼，靜待約10分鐘後，見到有微微變乾，我就會用清水徹底沖洗乾淨。使用後第一感覺係好爽，唔會有笠的感覺，而我暫時味見到有即時去黑頭效果，但我覺得毛孔就有縮細，且用後唔會覺得乾，所以我會Keep住每星期，1，2次咁用，推薦指數8分。

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試用專員:lee pui shan

𝐍𝐚𝐭𝐮𝐋𝐚𝐤𝐚 無添加淡印礦物海泥, 用後皮膚感到柔軟白滑, 蘊含天然香薰油, 以及天然白海泥 , 泥含量相對較高, 能深入毛孔, 有效擊退黑頭粉刺和毛孔粗大, 用後完全不乾, 洗淨後感覺有一層保護膜包裹著肌膚, feel得到的份外柔軟潤澤, 膚色亦能瞬間提亮。

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試用專員:chiu wai kei

NatuLaKa無添加淡印礦物海泥膜我試了之後，淡化色班及瑕疵，皮膚提亮了，有減淡色班暗沉，改善我皮膚不均，粗糙美白，去皺紋及去黑班，皮膚提升緊緻度和撫平皺紋，保濕了，因為我近年很多黑班及皺紋，他能吸走皮膚粉刺毛穴，去除角質污垢，徹底吸走多餘皮脂，一支更能去除臉上各種污垢及角質層，用了很多護膚品也不能改善皮膚粉刺毛穴的問題，但 natulaka無添加淡印礦物海泥膜已經改善了我以上各種問題，很好用

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試用專員: Lai Fung

我剛剛用咗無添加淡印海泥膜，用役感覺面部比平日白滑咗，同埋覺得水潤咗。這個都可以買來自用。👍👌

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試用專員: Tong Hei Man Hilary

天然泥成分

清潔角質，去黑頭，閉合毛孔

堵寒在毛孔中的方栓很長時間不排除，不會撐大的毛孔不做任何護理的話，就會成為毛孔粗大的原因。用粘士面膜輕輕去除填充在毛孔中的角栓和不必要的角質和皮脂，使皮膚柔軟，可以期待毛孔緊致的效果。

NatuLaka絲滑護膚粘士面膜，去毛孔角拴肌膚暗沈粗糙曬後修復都可以用，98.5%天然由來成分，97.3%美容保濕成分，12大無添加，膚感超級棒，厚奶油質地，精油的味道，100g 勒量我覺得可以用個20次以上吧，比紙質面膜省，而且不流水，性質不錯

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試用專員:Ho Ka Pik

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜能有效地吸走皮膚黑頭粉刺、角質等污垢，洗掉泥膜后後皮膚感覺白滑咗又乾淨咗，唔會太乾，有番少少光澤，不會暗啞。

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試用專員:Ng Sze Wai

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜,用後感覺皮膚白滑又乾淨，可有效地吸走皮膚粉刺黑頭、角質等污垢，而且洗後不覺皮膚崩緊乾燥，一星期用一次為肌膚大翻新。

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試用專員:Ng Shu Yan

這星期試用了NatuLaka 無添加淡印礦物海泥膜，本身很抗拒用泥膜，因為自己是內乾外油，用完泥膜，用後會令皮膚更乾之後出更多油，但發現NatuLaka的泥膜原來含有Nicotinamide，可以增加肌膚的鎖水保濕力！而且因為我經常‘手多’會擠暗瘡，留下很多暗瘡印和凹凸洞，NatuLaka的泥膜具有天然美白成分，可以抑制黑色素產生，預防粉刺和改善毛孔粗大，每星期使用2-3次，暗瘡印減淡了不少，氣味亦很清新，精油成分可以放鬆心情！

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試用專員:FUNG Sze

我的皮膚本身好乾，毛孔粗大，經常出現粉刺和暗瘡，平時用開的清潔產品令皮膚乾上加乾，真係好煩惱。但自從用了日本NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後，皮膚問題大大改善，因為此海泥膜主要成分是濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，溫和天然，含97.3%美容保濕成分 和 98.5%天然由來成分，能有效地吸走黑頭粉刺，角質等污垢。此外，由於性質溫和，清洗後不再感到皮膚乾燥！真是一大喜訊!

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試用專員:Min-Liang Liao

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜試用報告

天氣漸漸變熱，戴口罩悶了3年的肌膚，終於可以以真面目見人了！此時清潔好重要，此產品海泥粘土有助深層去除毛孔中的汙垢，徹底清潔肌膚，用後肌膚水潤透明，明顯改善皮膚暗沉粗糙，回復光滑柔軟緊緻膚質。此產品強調成分天然，12項無添加化學成分，減輕對皮膚負擔，用後沒有緊繃感，十分適合自己！

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試用專員:Choi Ka Ying

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜。這款海泥膜有礦物海泥，有不同種類的維生素，均有美容成。試用一星期後。可以深層清潔，能夠有效預防暗粒及粉刺，滋潤肌膚，回復光滑及光澤的肌膚。對皮膚沒有傷害，十分好及舒服。從而有更好及靚的面。

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試用專員: Molly Hui

因為長期戴著口罩，口罩肌問題一直有，包括痘痘、痘印仍然在臉上，加上本身是油性皮膚，夏天快到了，臉上的油脂只會更旺盛！這個時候便是這款海泥膜出動的好時機！由於這款面膜成份溫和，我這種油性皮膚可以一星期使用2-3次，明顯見到有效減少油脂分泌，減少粉刺黑頭形成！同時因為持續使用，見到一些痘印紅印也有相對地淡化！而且用後皮膚沒有緊繃乾燥的感覺，讓我覺得這款面膜既有深層清潔的功效，同時能保濕皮膚，功效全面！

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試用專員:Au Choi Ying

感謝 TOPick 挑選我成為好物試用專員，是次試用產品為 NatuLaka 無添加淡印礦物海泥膜。首先，我一扭開樽蓋聞到一陣清新香氣，原來海泥膜含有4種精油，包括:佛手柑、玫瑰天竺、橙皮及柑皮油，聞起來非常舒服、解壓。個人面部 T 字部位較多油脂分泌，使用後真的減少皮脂分泌，同時又不覺得皮膚乾燥、繃緊。因為礦物海泥膜含有 Nicotinamide (煙酰胺)，能幫助皮膚鎖水及保濕。我對這款礦物海泥膜十分滿意，個人小建議希望樽口小一點，方便取出適當份量的面膜，以防止一次過擠出太多。

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試用專員:wong s

用過NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後, 感覺好乾淨，與其他海泥面膜很不同，用後不會乾，亦不會太刺激，可以溫和地去除面部多餘油脂，持續用了三星期後，粉刺、暗瘡少了，皮膚亦明亮了不少，會繼續使用。

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試用專員:Cheng Shui Woo

我的體驗心得，是NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，是以天然的材料製成的，是日本認證抗皺及美白成分的權威，有好的口碑。試用幾次後，十分舒服。這款海泥膜，能有效地吸走皮膚的污垢，吸走多餘的粉刺，高度保濕，保護肌膚。不會導致皮膚受損或乾燥。肌膚明顯地十分乾淨，變得更好。

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試用專員: Amy Ch

最近天氣悶熱，本來就是油性皮膚的我油脂自然是不減反增！於是我開始每星期使用NatuLaka海泥膜2-3次，每次用完第二日起床就會明顯感到油脂分泌減少了。除了面部皮膚，我也會使用在脖子等部位，畢竟天氣熱，汗水油垢分泌更多。皮膚也需要適時深層清潔！每次用完都覺得皮膚備感清新，最重要的是用完皮膚絲毫沒有緊繃乾燥的感覺，是一款很溫和的清潔型面膜，證明它成份溫和有效起到保濕作用！加上這款面膜添加了四款精油，聞著天然芬芳的精油，也倍感放鬆，帶走疲倦！

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試用專員:Lui Yuen Chun

唧唧裝用起來十分方便，用時沒有刺痛感覺？

十分容易搽上臉上，等待10至15分鐘後洗面，

洗面後感覺十分清爽，另外敷完這個面膜後，

可以明顯看見臉上的皮膚比未用此臉膜時白凈，

有光澤些，本人覺得這臉膜整體上是值得推介，

包裝方便，可以隨時放入袋拿去旅行，另外用後感覺良好！

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用專員: Chan Kam Sim

因為我經常食煎炸食物，一年四季都打邊爐，所以經常感到好熱氣，皮膚又乾又紅，試用日本NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後，有效改善肌膚凹凸問題，因為主要成分是濃密沖繩礦物海泥及高嶺土，能有效地祛除老化角質，清除肌膚底層污垢等。此外，NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜包含日本美容產品專有成分，此成份有助美白，能抑制黑色素產生，抑制皮脂分泌，完全幫助我預防粉刺及改善毛孔粗大問題。

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試用專員:Chan On Ki

今次試用咗NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，我本身皮膚毛孔容易被污垢阻塞同埋經常生粉刺黑頭，所以我試用咗兩星期睇吓效果先作評論。

首先礦物海泥膜好易推開塗抹上面，有淡淡芳香，亦都好易清洗，本以為泥膜敷完會令到皮膚好乾，點知有驚喜，反而係好水潤，肌膚完全唔乾燥，用咗兩個星期，感覺暗粒、黑頭、粉刺都少咗，最開心係皮膚T字位冇以前噤多油，多咗光澤，同埋冇以前噤暗啞，白淨咗好多，值得推薦俾大家試吓！

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試用專員:Jim Wing Yan

我在臉上用了無添加淡印礦物海泥膜後，皮膚沒有乾燥的感覺，用了數次後已感覺到臉上皮膚被深層清潔了，皮膚的毛孔明顯收細，有效地去除角質污垢，皮膚變得美白，暗瘡印減淡了，而且粉刺及黑頭都逐漸減少，感覺皮膚變得滑了，效果非常好！

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試用專員:Chau Kit Ying

一打開NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜的瓶蓋，便聞到淡淡的香味，有種做spa的感覺，令人驚喜。泥膜質地較一般的清潔泥膜更具水感，因此十分容易推開塗抹於臉上，而且直至敷完也不會變乾。我的膚質屬混合偏乾型，皮膚偏薄，容易敏感，敷NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜並沒有出現乾皮、刺痛、發紅等問題，敷的時候也因為面膜沒有變硬和變乾，因此沒有負擔，過程相當舒服。敷完後去角質效果顯著，肌膚變得更柔軟及亮白，至於潔淨和淡印效果則不明顯，可能要持續多做一段時間才看到效果

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試用專員: Cheng sc

用過NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，覺得這款海泥膜成份屬於天然，沒有任何香精的味道，令人很放心使用，把它塗抹在面上，十分鐘後，不會像坊間的面膜變乾，面部沒有絲毫繃緊的感覺；用水沖洗過後，會有種潔淨的感覺，好像把油污、多餘的油脂、老廢角質都帶走，皮膚看似白淨了不少，同時一點也不覺乾，非常保濕。

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試用專員:Chan CH

試用了NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後，非常喜歡，特別是近來天氣較潮濕，皮膚開始泛油，毛孔亦較明顯，有黑頭粉刺暗粒的問題，於是用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜清潔一下，把海泥膜薄薄敷在面上，過幾分鐘後用水沖洗，比其他泥膜較容易清洗，用過後覺得非常refresh , 好像一次過溫和地帶走黑頭粉刺，毛孔看似較細緻，為肌膚帶來潔淨的感覺。會繼續使用這款泥膜，可即時看見效果，非常好用。

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試用專員:Iris Law

今次試用【NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜】。我洗完臉後，抹乾面上嘅水分，再取適量面膜均勻塗抹全臉，隔左5~10分鐘後用清水沖乾淨，感覺臉上有返d光澤感同彈性。如果持續使用，更可以增強彈力、抗皺同維持72小時鎖水保濕力添。

【NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜】係日本制，由日本官方認可有效成分Nicotinamide (煙酰胺)和日本美容產品專有成分APPS (維生素C衍生物)。配合4種100%天然精油: 佛手柑、玫瑰天竺、橙皮&柑皮油，散發香薰清新味道，透過香味治癒疲倦心情，讓用家即時放鬆! 此產品12無添加、美容成分97%、天然植物由來98%，配方溫和天然，適合敏感肌膚及全身部位使用。咁我就可以放心使用，唔使再怕用完敏感啦。

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試用專員:FWF

我用完海泥膜後,感覺能深層清潔毛孔，去除污垢、皮脂和殘留妝容，使皮膚更乾淨和有彈性。能有效改善皮膚質地。此外，海泥膜還能保持水分平衡，緊緻毛孔。

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試用專員:Fiona Chan

使用海泥膜後，皮膚會感覺清爽干凈，毛孔細緻柔滑，並具有輕微的收縮效果。同時，海泥膜對皮膚有柔和的敷膚作用，能有效減輕痘痘和粗糙等問題。塗抹於臉上感覺涼爽舒適。

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試用專員: Chan ck

試用過NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜後，覺得這款海泥膜非常好用，首先它聞起來非常好聞，不刺鼻，而且帶有淡淡的香味，把海泥膜塗在面上，靜待十至十五分鐘後，海泥膜會慢慢變乾，但未至於太乾身，皮膚不會覺得不舒服，再用溫水洗走，每星期用一至兩次，覺得可以把多餘的老廢角質帶走，面上呈現光滑的感覺，十分喜歡使用這款泥膜。最後，值得一讚是包裝十分簡約，用起來十分方便。

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試用專員: Lily Chan

質地柔潤 易推 放喺塊面上面唔會覺得好乾

一打開已經聞到天然嘅香味 一路敷住一路都聞到淡淡哋既佛手柑味 唔會好攻鼻 沖完涼同瞓覺前用覺得好放鬆

洗面嘅時候雖然要抹好多次先抹得走 但洗完面都仲係好水潤

一包仲可以用到起碼4-5次

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試用專員: Pearl

我覺得包裝精美環保，坊間的清潔泥膜要用工具取出NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜可以直接擠出自己需要的海泥份量，十分方便！質地細滑易推，小小份量都可以用哂成塊面，靜待15分鐘後，海泥依然濕潤。使用後，覺得好保濕，黑頭油脂都可以容易帶走，變得有光澤柔軟！

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試用專員: Moni Suen

夏天到真係要勤力深層清潔面部，平時有用開其他韓國牌子及小眾品牌，所以見到有Natulaka呢隻海泥膜試用就好有興趣。試用過，無失望，首先香味ok, 幾清新，是我喜歡的味。質地都ok好易推開，重點:敷一段時間後都唔難洗走，唔會令到面部好乾，非常重要。因為市面好多乾咗都好難洗，好煩，但呢個唔會，幾好。

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試用專員: Leung Cheuk Man

NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜亦含有日本認證有效成分Nicotinamide煙酰胺，有助增強肌膚彈力及潤滑光澤感，抗皺及維持72小時鎖水保濕力。現在唔需要去美容院都可以在家中做到美容效果，有效抑制皮脂分泌，預防粉刺及改善毛孔粗大問題，功效多多，超正！

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試用專員: CHAN WAI KWAN

每隔3天用一次, 共試了3次.

質地尚算易推, 易塗. 面部沒有繃緊. 用暖水徒手冲洗都能洗乾淨, 不過也要洗一陣. 比我用過的幾種泥膜已算易洗.

敷完面部明顯白了, 第二天起床也能維持. 另外有酒米浮出來, 輕易可除去.

敷了3次後, 下巴已沒再出細小的膿頭了. 會繼續使用.

初次用這個包裝, 不太習慣, 很難擠出想要的份量.

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試用專員: Chan Shui wah

我試用左NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜, 個包裝好靚, 我中意^^ 我第一次用呢個牌子, 效果又幾好呀! 我沖完涼就即fu 左10分鐘, 我係t字位有油, 鼻有好多黑頭, fu緊時都幾舒服的, 洗面後唔繃緊, 見到好多白頭浮哂出黎, 就用黑頭刮一刮, 覺得乾淨左好多! 咁大包可以用好耐, 用完會考慮再買! 真係work的

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試用專員: Poonyeuklan

在徹底清潔臉部肌膚後，輕輕地扭開NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，淡淡的香氣從瓶口滲透出來。

從瓶口取出適量海泥膜並均勻地塗抹全臉，在取出和塗抹海泥膜的過程中，發現此泥膜比其他公司的泥膜質地更幼滑更細膩。此外，在靜待期間香氣緩緩地湧現出來，令人心曠神怡。海泥膜亦不會像其他品牌變乾變硬。

靜心等待10分鐘後以暖水清洗乾淨，清洗過程非常順利而毛孔粗大的問題亦得到改善，皮膚更有潤滑和光澤的感覺。謝謝你們給予試用的機會！🥰🥰🥰

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試用專員:chan kw

我皮膚屬於乾性，但同時又有暗粒、粉刺的問題，平時會用清潔面膜敷在面上，十至十五分鐘後洗去，但大多數面膜會較乾，洗去後會令皮膚泛紅、痕癢，而NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，同樣待十五分鐘洗走，一點乾的感覺也沒有，而且非常溫和、潔淨，暗粒明顯大大減少，十分推薦給皮膚乾的人。

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試用專員:Siu Ming wai

我昨天用了NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜, 好岩我用, 因為我有好多黑頭粉刺,毛孔成日都好污槽咁, 它有沖繩礦物海泥及高嶺土, 可以吸到我既廢角質同黑頭, 我用完面係白左, 鼻又滑左, 覺得清左唔少污垢出黎, 而且佢好易推, 又易洗的, 用完水潤唔乾燥的, 用係身體都可以, 岩夏天, 成日出油, 一星期用一次都好, 希望快d同污槽野byebye喇! 多謝抽中我^^

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試用專員:Law Pui Yu

我抽中咗Topick 好物試用，今次試用Natulaka無添加淡印礦物海泥膜，我皮膚較粗糙，毛孔也較大，因為要長期喺戶外做野，所以，風吹雨打的日子較多，平時都有護膚的習慣，不過收毛孔的效果麻麻地，不過今次試用Natulaka無添加淡印礦物海泥膜後覺得唔錯，因為我都試用咗1個多月，我見毛孔乾淨咗，毛孔冇咁粗糙，見到块面個人都開心咗

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試用專員:Shek Chun Lan

非常幸運抽中能試用NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜，NatuLaka無添加淡印礦物海泥膜用法非常簡單方便，只需卸妝潔面後，將面膜塗勻全面，但要避開眼周，然後5-10分鐘後用暖水沖洗乾淨，而且有12種無添加成份，敏感肌可安心使用，面部、身體都能使用！使用後能見到肌膚比沒有使用前乾淨清爽，同讓肌膚保持水潤透亮光澤膚質，及補水保濕、修復，即時舒緩乾燥、潔淨毛孔，讓肌膚無時無刻保持水潤透亮、白滑膚質。