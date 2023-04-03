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【超市大搜查】盤點5款較低糖水果味乳酪　營養師教挑選乳酪2大準則

食用安全 19:08 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師Amy Tsang推介5款較低糖水果味乳酪。

不少人減肥時都會以乳酪作為零食，但若嫌原味乳酪太寡，水果味乳酪亦有不錯的選擇。營養師Amy Tsang近日推介了5款較低糖的水果味乳酪，並分享2大挑選準則，讓大家吃得健康又放心。

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營養師Amy Tsang於Instagram專頁發文，指很多人都喜歡吃水果味乳酪，但其實當中暗藏著不少陷阱。市面部分乳酪聲稱0%脂肪或低脂，消費者挑選時可參考食安中心的指引，每100克固體食物不多於1.5克脂肪為「低脂」。

另外，不少水果味乳酪在製作過程中，會添加一定分量的糖漿，即使標明為「低脂」，糖分亦隨時超標，其實並不健康。

因此，Amy建議挑選水果味乳酪時要留意以下2大準則，確保不會攝取過多脂肪和糖分。

  • 每100克乳酪中不多於1.5克總脂肪；
  • 每100克乳酪中不多於7克糖分。

而Amy亦分享了5款較低糖的水果味乳酪，供大家參考：

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以上內容獲授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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