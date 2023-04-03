【報業評議會】彭韻僖連任執委會主席　黃英豪及曹虹任副主席

▲ 香港報業評議會召開會員大會，改選新一屆執行委員會，彭韻僖律師 （前排右三）連任主席，出席人士包括創會主席陳坤耀教授（前排左二）等。(香港報業評議會供圖)

香港報業評議會今日召開會員大會，改選新一屆執行委員會，委員一致通過律師彭韻僖連任主席，副主席為民建聯立法會議員黃英豪及香港恒生大學傳播學院院長曹虹。

香港報業評議會於 2000 年成立至今已逾 22 年，是香港首個接受市民大眾對本港報刊投訴的 專業自律性團體，執行委員會有 24 位成員，來自傳媒業界和非業界，為確保運作獨立、公正 和不偏不倚，主席及副主席均由非業界委員擔任，而非業界人士佔全體委員一半或以上。

目前香港報業評議會的會員報章共有 6 份，分別是《明報》、《香港經濟日報》、《南華早報》、 《星島日報》、《英文虎報》及《香港商報》。

香港報業評議會第二十三屆執行委員會名單

主席： 彭韻僖 副主席︰ 黃英豪 曹虹 非業界執行委員： 王桂壎 蔡志森 梁兆棠 蘇鑰機 張志儉 楊金權 黃俊東 李家文 陳旭權 何家達 蕭世和 盧永雄 陳景祥 李文 業界執行委員： 趙應春 李祖澤 黃綺湘 陳錦強 羅學舜 黃慧日 馮仲良

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥