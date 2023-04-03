【明珠台記者會】梁超怡演芭蕾舞者嘲筋好硬　邢慧敏操體能林鈺洧學普通話增值

▲ 左起孔德賢﹑邢慧敏﹑林鈺洧﹑梁超怡及黃庭鋒出席TVB的明珠台４月新編節目記者會。 （陳慧安攝）

應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）﹑季軍梁超怡﹑友誼小姐邢慧敏（Sharon）及黃庭鋒﹑孔德賢今天（4月3日）出席TVB的明珠台４月新編節目記者會。

【蔡天鳳碎屍案】方媛避見人郭富城獨自現身馬場 林鈺洧慨嘆上周才認識蔡天鳳

最新影片推介：馬國明專訪

超怡首演芭蕾舞者 角色有挑戰

談到Denice﹑Sharon及超怡還未卸任，已有不同的工作安排，超怡更將會接拍新劇《非常檢控觀》飾演陳煒的年輕版，她接受TOPick訪問：「應該會在四月中或尾開始拍攝，自己都非常緊張，因為首先是第一次拍劇，而且角色亦相當有挑戰性，飾演一位芭蕾舞者，所以現時都要上堂訓練。」

超怡自言筋好硬，故對其而言甚有難度：「雖然我本身有跳舞底子，跳Hip hop為主，但與跳芭蕾舞完全相反，因為芭蕾舞是十分柔，所以要努力苦練。」

而且，她在劇中周旋吳子冲與阮浩棕，首次拍感情戲的她說：「非常複雜的三角關係，都很緊張。」

▲ 超怡新劇演芭蕾舞者。（陳慧安攝）

接拍《不可能任務》操體能

Sharon則接拍綜藝節目《不可能任務》，她說：「做一些較難和辛苦的訓練，剛剛拍完兩天，休息一天，明天便繼續拍攝。（這個節目操得很厲害，自己有沒有心理準備？）今次與第一季不同，變成四個部門的訓練，體能相對沒有操得那麼多，但也很好玩，亦有不同的挑戰。」又指自己一向都有做運動，故體能方面也不太擔心。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞增值自己學好普通話

至於𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞指暫時都是做香港小姐屢行的職責：「之前就剛拍完健康飲食節目，學了很多，現時都是上堂增值自己，例如普通話和做多點運動訓練，為將來工作做好準備。」

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R